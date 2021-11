Le coéquipier de Zion Williamson propose une approche troublante des problèmes de poids

Cette semaine, l’entraîneur-chef des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, Willie Green, a annoncé que Zion Williamson était encore loin de revenir dans l’équipe. Le joueur de 21 ans a été hors de combat jusqu’à présent, se remettant d’une opération au pied pendant la saison morte dont personne n’était au courant jusqu’à la Journée des médias.

Lorsque l’annonce concernant l’état de Williamson a été faite à l’origine, elle a été présentée d’une manière où certains pensaient qu’il pourrait revenir à temps pour le début de la saison régulière. Eh bien, la saison régulière a commencé, la Nouvelle-Orléans est de 1 à 7 et Williamson est introuvable.

À ce stade, Williamson n’est même pas autorisé à participer à part entière à la pratique. D’autres analyses seront effectuées dans deux à trois semaines pour déterminer quel sera son statut à l’avenir.

Les récentes images troublantes impliquant Williamson compliquent encore les choses. Si la vidéo est une indication, il est encore loin de pouvoir revenir à l’action.

Cette semaine, l’ancien gardien des Pélicans et grand partisan de Williamson, JJ Redick, s’est adressé aux médias. Il a exprimé une inquiétude légitime concernant le statut de son ancien coéquipier.

« Bien sûr, je serais inquiet en général pour Zion, compte tenu de ses antécédents de blessures », a déclaré Redick lors d’une conférence téléphonique cette semaine. «Il y a certainement beaucoup plus en jeu ici que s’il finit par quitter les Pélicans dans cinq ou quatre ans ou quoi que ce soit.

« Zion doit être en meilleure forme », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas un secret. Et il doit retrouver la santé. Et je pense que si Zion est sur le terrain avec Brandon [Ingram] et le jeune noyau qu’ils ont, il y a de quoi être excité si j’étais un fan de Pelicans.

Redick a toujours été l’une des plus grandes pom-pom girls de Williamson. Si même lui est concerné à ce stade, tout le monde devrait l’être.

Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers mois sur le désir de Williamson de changer d’équipe. À ce rythme, cependant, il est difficile de voir un scénario dans lequel une équipe renoncerait à quelque chose de substantiel pour lui. Entre ses blessures, sa légère irritation, ses problèmes de poids et ses « scandales » aléatoires hors du terrain, il représente tout simplement un trop gros risque en ce moment.

Espérons que Williamson revienne sur le terrain à court terme et soit à la hauteur de son potentiel. Parce que s’il ne le fait pas, il pourrait finir par devenir l’une des plus grandes déceptions au repêchage de l’histoire moderne de la NBA.

