Le coéquipier d’un ancien joueur milanais Donnarumma se suicide à la suite d’attaques racistes

06/05/2021

Le 06/06/2021 à 01:39 CEST

Vision de Seid était un Un jeune de 20 ans qui s’est suicidé à cause du climat de racisme en Italie. Ancien footballeur d’origine éthiopienne, il a été adopté enfant, à l’âge de 7 ans, par un couple de Nocera Inferiore, dans la province italienne de Salerne.

En son temps en tant que footballeur, il avait joué dans les catégories inférieures de la Milan AC et Beneveto, et a quitté le football semi-professionnel pour étudier.

Visin a laissé une lettre expliquant les raisons de son suicide et pointait directement du doigt le racisme qu’il a dû subir durant son adolescence et qu’il n’en pouvait plus : «Je ressens le dégoût des gens à cause de ma couleur de peau. Quand ils me voient ils citent Mussolini, Casapound ou Salvini & rdquor ;.

“Où que j’aille, où que je sois, où que je sois, Je sens sur mes épaules, comme une pierre, le poids des regards sceptiques, préjugés, mécontents et effrayés des gens“Visin dit dans la lettre.

A Milan, Visin a coïncidé avec le désormais gardien de l’équipe première Gianluigi Donnarumma, qui lui a dédié quelques mots.

“J’ai rencontré Seid dès mon arrivée à Milan, nous avons vécu ensemble dans un internat, quelques années ont passé, mais Je ne peux et ne veux pas oublier son incroyable sourire, cette joie de vivre“, est recueilli de l’intervention de Donnarumma à La Repubblica. ” C’était un ami, un garçon comme moi.

Seid raconte dans son récit que le montée du fascisme ces dernières années ils avaient créé un climat difficile à supporter pour les Noirs.

« Il y a quelques mois, j’ai réussi à trouver un travail que j’ai dû quitter car trop de personnes, pour la plupart des personnes âgées, refusaient d’être soignées par moi et, comme si cela ne suffisait pas, comme si je ne me sentais plus mal à l’aise, elles aussi m’a fait remarquer et On m’a mis la responsabilité du fait que beaucoup de jeunes italiens (blancs) n’ont pas trouvé de travail& rdquor ;.

Après cette expérience, « quelque chose a changé en moi : comme si des automatismes inconscients s’étaient créés dans ma tête ; comme si j’avais honte d’être noir, comme si j’avais peur d’être pris pour un immigré, comme si je devais montrer aux gens que ils ne savaient pas que j’étais comme eux, que j’étais italien, que j’étais blanc & rdquor ;.

“Et ça, poursuit-il”, quand j’étais avec mes amis, ça m’a amené à faire de mauvaises blagues sur les noirs et les immigrés. Pour souligner que je n’étais pas de ceux-là, que je n’étais pas un immigré. La seule raison de faire tout cela était la peur& rdquor ;.