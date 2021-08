Le cœur brisé du prince Charles alors que les flammes détruisent la terre du père, le prince Philip | Royale | Nouvelles

Écrivant dans le Daily Mail, le prince Charles a déclaré que c’était “vraiment l’étoffe des cauchemars” de voir des flammes engloutir le paysage européen.

Il a écrit : « En raison de liens familiaux, j’ai toujours ressenti une fascination et une affection particulières pour la Grèce.

« Outre l’attrait de ses paysages, de son histoire et de sa culture, mon père et mon grand-père sont nés là-bas, c’est pourquoi j’ai été si touché d’être invité plus tôt cette année pour célébrer le bicentenaire de l’indépendance du pays.

«Maintenant, cinq mois plus tard, il est navrant de voir les incendies dévastateurs affectant la Grèce, la Turquie et maintenant l’Italie qui vient d’enregistrer la température la plus élevée jamais enregistrée en Europe.

« Ce fut vraiment l’étoffe des cauchemars de voir le ciel autrefois bleu au-dessus du Péloponnèse, de l’Attique et de l’île d’Eubée virer à un orange vif alors que kilomètre après kilomètre le célèbre paysage du pays et plus de 100 000 hectares de forêts et de terres agricoles ont été engloutis par des flammes féroces, causant la mort tragique, des blessures et la destruction généralisée des maisons et des moyens de subsistance de tant de personnes.

« J’ai récemment entendu des rapports de pompiers britanniques qui se sont précipités là-bas pour aider et qui disent n’avoir jamais vu de tels incendies.

“Je ne peux qu’imaginer que leurs collègues qui se battent pour maîtriser les incendies en Californie et de la côte ouest aux Prairies au Canada diraient la même chose.”

Le prince de Galles, 72 ans, est un fervent militant du changement climatique qui parle souvent des problèmes qui entourent notre planète.

Charles milite pour un avenir durable depuis plus de 50 ans et s’est associé à plusieurs entreprises britanniques pour aider à créer de nouvelles politiques pour les secteurs privé et public.

S’appuyant sur les données du récent rapport de l’ONU sur le changement climatique, il a plaidé pour que les chefs d’entreprise britanniques aident à contribuer à la résolution de la crise climatique ou la planète sera “finie”.

Il a écrit : « Les prédictions de la semaine dernière dans le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU étaient sans équivoque.

« À moins que nous ne prenions des mesures immédiates et urgentes, ses scientifiques estiment qu’il y a 89 % de chances que des événements extrêmes qui se produisaient une fois par siècle se produisent chaque année.

« À l’approche de la COP26, la conférence internationale sur le changement climatique à Glasgow en novembre, cela devrait sûrement servir de signal d’alarme que le changement climatique se produit maintenant.

« Nous sommes déjà dans le « saloon de la dernière chance » depuis trop longtemps, donc si nous ne relevons pas le défi monumental de front – et rapidement – ​​nous et le monde tel que nous le connaissons, nous le ferons.

« C’est pourquoi je pense depuis longtemps que le secteur privé, avec ses milliers de milliards de dollars, a un rôle absolument essentiel à jouer dans un partenariat efficace et pratique avec les gouvernements, les ONG, les organisations caritatives et les particuliers.

« Déverrouiller l’énorme potentiel d’investissement dans le secteur privé pourrait accélérer le monde vers une transition verte qui change la donne – c’est pourquoi, au cours des 18 derniers mois, j’ai passé beaucoup de temps à essayer de réunir les principales entreprises du monde, secteur par secteur, à cette fin.

En janvier, Charles a lancé son initiative « Terra Carta » qui appelait le secteur privé à établir un plan de relance sur une décennie pour aider à accélérer « la transition pratique vers un avenir plus vert ».

Au moment de la rédaction de cet article, l’initiative a obtenu le soutien de plus de 400 entreprises de premier plan.

Charles a ajouté: “Nous n’avons maintenant aucune alternative – nous devons faire tout notre possible dans le peu de temps qui nous reste pour éviter l’énorme catastrophe climatique qui a déjà commencé à se montrer de la manière la plus terrifiante, plus récemment en Méditerranée .

« Les dirigeants mondiaux, travaillant en étroite collaboration avec le secteur privé, ont le pouvoir de faire la différence. La COP26 leur offre l’opportunité de le faire avant qu’il ne soit enfin trop tard. »