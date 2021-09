Le cœur brisé du prince William alors que Diana « verrait qu’il a beaucoup de Spencer » | Royale | Nouvelles

La princesse Diana «si présente» de nos jours, selon un expert royal

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus cette semaine en France pour assister au mariage de James Middleton et d’Alizee Thevenet. James, le frère de 34 ans de Kate, est connu pour partager une relation étroite avec sa sœur aînée. Elle et William étaient accompagnés de leurs enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, selon les rapports.

Également en remorque était Pippa Middleton, son mari James Matthews et leurs deux enfants Arthur et Grace.

Cela aura probablement été un répit bienvenu pour William, qui ces derniers mois a fait face à une attention accrue des médias à la suite de ses retombées et de celles de la famille royale avec le prince Harry et Meghan Markle.

Les tensions étaient à un niveau record après que le couple se soit entretenu avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey et ait adressé plusieurs allégations au cabinet, notamment sur le racisme et l’échec à aider Meghan dans ses problèmes de santé mentale.

Ce dernier point a été particulièrement concentré, avec de nombreuses allusions à Diana, princesse de Galles, et aux échecs perçus de la famille royale pour l’aider alors qu’elle était aux prises avec une mauvaise santé mentale.

Prince William : le duc de Cambridge est fait comme un (Image : GETTY)

Famille royale: William a fait face à des mois sous les projecteurs des médias (Image: PA)

Depuis, Diana fait partie intégrante de la vie de William et Harry.

Beaucoup ont comparé les deux à leurs parents – le plus souvent Harry avec Diana, William avec Charles.

Pourtant, s’exprimant lors du documentaire de Real Stories, “Prince Charles et Prince William: Royal Rivals?”, L’auteur royal Judy Wade a déclaré que William était fait comme un “Spencer” – le côté maternel de la famille.

Elle a dit que Diana serait celle qui repérerait ce trait “d’acier”.

JUSTIN: Le prince Andrew a cherché à exploiter l’impopularité de Charles pour devenir régent

Oprah Winfrey: Les tensions ont débordé après l’interview explosive plus tôt cette année (Image: GETTY)

Elle a expliqué: “Je pense que Diana, si elle pouvait voir William aujourd’hui, penserait qu’il a beaucoup de Spencer en lui.

“Tout d’abord, il a sa détermination inébranlable.

“Il veut ce qu’il veut quand il le veut, et il obtient ce qu’il veut normalement.”

Diana est décédée dans un tragique accident de voiture à Paris en 1997.

Alors que William a déjà parlé du chagrin et de la douleur qu’il a subis à la suite de sa mort, c’est Harry qui s’est exprimé le plus en détail.

Il avait précédemment noté comment, au début de l’âge adulte, il avait bloqué la mémoire de sa mère en devenant “Crazy Harry”, connu pour ses fêtes et ses manigances.

En 2017, il expliquait que l’idée l’avait aidé à tort à croire que “la vie est belle, la vie va bien”.

Cependant, il a ajouté: “Et puis j’ai commencé à avoir quelques conversations.

A NE PAS MANQUER

Le prince William « soigné » pour le rôle de roi depuis son plus jeune âge [REPORT]

Kate soutient le projet pour enfants auquel elle souhaite que Cambridges fasse partie [INSIGHT]

Kate Middleton n’a “fait aucun secret” qu’elle veut un quatrième enfant [ANALYSIS]

Princesse Diana : Un jeune William avec Diana (Image : GETTY)

Jeunes membres de la famille royale: un William encore plus jeune avec sa mère profitant du soleil dans un parc (Image: GETTY)

“Et en fait, tout d’un coup, tout ce chagrin que je n’ai jamais traité a commencé à revenir au premier plan et je me suis dit :” il y a en fait beaucoup de choses ici que je dois gérer. “”

Cette année, il a approfondi le sujet lors du premier épisode de sa nouvelle série Apple TV + avec celle de Mme Winfrey, “The Me You Can’t See”.

Il a déclaré: “Malheureusement, quand je pense à ma mère, la première chose qui me vient à l’esprit est toujours la même, encore et encore : attachée dans la voiture, la ceinture de sécurité en travers.

“Mon frère dans la voiture aussi, et ma mère au volant et poursuivie par trois, quatre, cinq cyclomoteurs avec des paparazzi allumés.

Romance royale: le couple s’est rencontré alors qu’il étudiait à l’université en Écosse (Image: Express Newpapers)

“Elle était presque incapable de conduire à cause des larmes, il n’y avait aucune protection.

“L’un des sentiments qui surgissent est l’impuissance.

“Être trop jeune, être un gars trop jeune pour pouvoir aider une femme, dans ce cas, ta mère.

“Et cela s’est produit tous les jours jusqu’au jour de sa mort.”

The Me You Can’t See: Harry parle de son traumatisme dans l’épisode d’ouverture (Image: Apple TV)

William, quant à lui, a raconté comment il a appris la mort alors qu’il était en Écosse.

S’adressant à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse en mai, il a déclaré que si le pays conservait certains de ses plus beaux souvenirs, il en avait aussi les plus tristes.

Il a déclaré: “J’étais à Balmoral quand on m’a dit que ma mère était décédée.

“Toujours sous le choc, j’ai trouvé refuge dans le service de Crathie Kirk le matin même.

“Et dans les jours sombres de deuil qui ont suivi, j’ai trouvé du réconfort et du réconfort dans le plein air écossais.

“En conséquence, le lien que je ressens avec l’Écosse sera toujours profond.”