Ashley Cain a parlé des batailles de santé de sa fille (Photo: Instagram)

Le cœur d’Ashley Cain est « mis en pièces » alors que sa petite fille continue de lutter contre la leucémie.

La star de Ex On The Beach a partagé le voyage à l’hôpital d’Azaylia, sept mois, avec des fans sur les réseaux sociaux, et a récemment expliqué que le petit avait été réadmis à l’hôpital après une rechute.

S’adressant à Instagram, le joueur de 30 ans a offert un poème à ses abonnés, affirmant qu’il avait vécu l’un des jours les plus « difficiles » à ce jour.

«Aujourd’hui a été l’un des jours les plus difficiles de ma vie», a-t-il écrit à côté du poème.

«J’ai l’impression que mon cœur est mis en pièces. Mais alors que je regarde ma petite fille dans son lit d’hôpital depuis mon lit d’hôpital, je vois de l’espoir.

« J’espère que je vais m’accrocher, tenir fermement et utiliser pour combattre chaque centimètre et chaque seconde de ce combat!

‘(La lecture de ce poème a touché mon cœur, celui qui l’a écrit… je vous remercie).’

Dans une série de vidéos partagées sur l’histoire Instagram d’Ashley, il a également parlé de la « journée la plus difficile ».

«C’est une position tellement difficile à occuper», a-t-il déclaré. «Elle est la plus belle chose au monde pour moi et ça me brise le cœur.

Azaylia a été diagnostiqué avec une forme «rare et agressive» de cancer connue sous le nom de LMA (leucémie myéloïde aiguë).

Ashley a partagé une mise à jour sur son petit sur les réseaux sociaux (Photo: Instagram)

Elle lutte contre la maladie depuis peu de temps après sa naissance, ses parents offrant des mises à jour sur les réseaux sociaux.

Dans un article récent, Ashley a déclaré que lui et sa petite amie Safiyya Vorajee s’étaient retrouvés avec « très peu d’options » – et pourraient devoir « quitter le pays » si une solution se présentait.

« Après les résultats d’hier, nous avons découvert qu’Azaylia avait fait une rechute déchirante et nous avons immédiatement été admis à nouveau à l’hôpital en tant que patients hospitalisés », a-t-il déclaré cette semaine.

«Nous sommes dévastés par la nouvelle et nous nous retrouvons avec très peu d’options.





«Avec les consultants, nous nous sommes mobilisés dans le monde entier au cours des dernières 24 heures pour trouver une solution pour sauver la vie d’Azaylia. Jusqu’à présent, nous n’avons qu’une seule option potentielle sur laquelle nous obtiendrons confirmation demain.

« Cela signifiera que nous allons déraciner et quitter le pays dans quelques jours / semaines pour nous embarquer dans un voyage d’un an pour sauver notre belle petite fille!

« Azaylia est une petite fille si forte qui a combattu dans toutes les batailles presque impossibles jusqu’à présent et elle a tout fait avec amour dans son cœur et un sourire sur son visage! Nous prions pour que nous ayons la bonne nouvelle demain afin qu’elle puisse continuer à se battre pour la vie qu’elle aime tant!

