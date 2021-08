Le cœur des fans se brise alors que Teddy parle au jouet de Faye .

Si seulement Faye avait vu le moment où Teddy et Milo avaient un cœur à cœur (Photo: ITV)

Plus tôt cette semaine, les fans de Love Island étaient bouleversés lorsqu’un triste Teddy Soares est revenu dans le single de la villa, espérant que Faye Winter l’attendrait.

Après avoir reçu une carte postale avec une photo montrant Teddy embrassant l’une des nouvelles filles, sans savoir que c’était pour un jeu, Faye avait décidé de se mettre en couple avec le nouveau garçon Sam Jackson, pleurant son erreur lorsque Teddy lui expliqua la vérité.

Dans l’épisode de Unseen Bits de samedi soir, les téléspectateurs ont pu regarder plus de moments dans les coulisses de Teddy à Casa Amor, où il a dormi dehors sur la banquette-lit pendant tout son séjour.

Dans une scène douce, Teddy était allongé sur le lit pendant la journée avec le jouet en peluche de Faye, Milo, perché sur son genou, discutant avec le jouet alors qu’aucun des autres insulaires n’était là.

« Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça Milo. Milo mon pote, Milo, dit Teddy en désignant le jouet avant d’éclater de rire.

Plusieurs fans ont « sangloté » sur ce moment mignon, certains disant qu’ils souhaitaient qu’une photo de Teddy discutant avec le jouet de Faye soit incluse sur la carte postale de la bombe.

Je veux dire… ça ne devient pas plus mignon que ça (Photo: ITV)

‘Regarde ça!!! Je ferais mieux de voir un 180 complet dans l’épisode de ce soir ! Pauvres Teddy et Faye », a tweeté une personne.

“Quelqu’un m’emmène en Espagne, je veux juste faire un câlin à TEDDY”, a écrit un autre.

‘OMG. À quel point c’est mignon?!! Je sanglote », a déclaré quelqu’un d’autre, tandis qu’un autre a fait remarquer: « La vraie vraie histoire d’amour et le meilleur couple de l’île. Teddy et Milo.’

Awww… Teddy parle à la peluche de Faye à Casa Amor#LoveIsland — Naa Leigh Lilitha ® ??????ð??????ð????¸ð????½ (@Mzlianne) 31 juillet 2021

Lorsque Teddy est revenu à la villa pour la cérémonie de recouplage, il a révélé qu’il tenait Milo derrière son dos, plaçant le jouet sur le sol après que Faye ait pris sa décision de se recoupler avec Sam.

Alors que Faye était d’abord sur ses gardes face à la situation, ayant cru que Teddy s’était peut-être égaré à Casa Amor, plus tard, alors qu’il avait un tête-à-tête avec Teddy, il la consolait alors qu’elle pleurait dans ses bras.

Avec le retour de Love Island ce soir, de nombreux fans espèrent sans aucun doute que nous pourrons voir Faye et Teddy se remettre ensemble maintenant que la vérité est dévoilée.

Cependant, Faye continuera-t-elle à connaître Sam, et Teddy pourrait-il chercher de nouvelles connexions ailleurs ? Nous devrons juste attendre pour le savoir.

Love Island revient ce soir à 21h sur ITV2 et est disponible pour regarder sur ITV Hub.

