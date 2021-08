Le cœur du cerveau déclenche des processus physiques dans le corps

16/08/2021 à 08h00 CEST

De nouvelles recherches sur le cerveau ont découvert quelque chose de surprenant : certaines ondes cérébrales peuvent déclencher un phénomène physique dans le corps.

Ce que ce travail a spécifiquement découvert, c’est qu’un ensemble de signaux cérébraux associés à la formation de souvenirs régulent également la glycémie.

Le sucre dans le sang provient de la nourriture et est la principale source d’énergie pour un organisme. Une glycémie élevée peut conduire au diabète.

L’insuline, une hormone sécrétée par les cellules du pancréas, est le principal régulateur du sucre dans le sang. Nous découvrons maintenant qu’une région du cerveau connue sous le nom d’hippocampe peut être directement impliquée dans ce processus.

Sujet connexe : Identifier les neurones liés au développement du diabète

Cerveau coeur

Cerveau coeurEn 2017, des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont établi que l’hippocampe peut être considéré comme le « cœur & rdquor; du cerveau, puisqu’il joue un rôle clé dans tout fonctionnement neuronal : il n’est pas seulement impliqué dans la mémoire ou la navigation spatiale, mais aussi dans les fonctions organiques « intelligentes » telles que la vision, l’ouïe et le toucher.

Des chercheurs de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York ont ​​maintenant découvert qu’un modèle de signalisation particulier qui se produit dans l’hippocampe influence également le métabolisme, l’ensemble des processus physiques et chimiques dans le corps qui convertissent ou utilisent l’énergie.

L’étude tourne autour d’ondes cérébrales spécifiques. Les ondes sont des impulsions électriques mesurables : à travers elles, les neurones communiquent entre eux. Ces ondes ont différents types de fréquences, car certaines sont plus rapides et d’autres plus lentes : toutes sont mesurées en cycles par seconde ou Hertz (Hz).

Cette recherche se concentre sur des ondes spécifiques appelées aigus, qui sont comme des pointes lentes de fréquence cérébrale. Ils ont une montée soudaine et brusque et une descente douce. Ils durent entre 1/12 secondes et 1/5 secondes et surviennent pendant que nous dormons.

Ondes cérébrales aiguës

Ondes cérébrales pointuesCe que cette recherche a découvert, c’est que lorsque ces ondes aiguës sont générées dans l’hippocampe, il y a une diminution du taux de sucre dans le sang des organismes du rat.

Les chercheurs pensent que ces ondes peuvent réguler la libération d’hormones, dont l’insuline, et ainsi parvenir à la normalisation de la glycémie.

“Notre étude est la première à montrer comment certains groupes de cellules cérébrales activées dans l’hippocampe peuvent réguler directement le métabolisme”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, György Buzsáki, dans un communiqué.

“Nous ne disons pas que l’hippocampe est le seul acteur de ce processus, mais que le cerveau peut y avoir une voix à travers des ondes pointues”, ajoute Buzsáki.

Lien mécanique

Lien mécaniqueÉtant donné que les ondes aiguës surviennent principalement pendant le sommeil à mouvements oculaires non rapides (NREM), l’impact d’un sommeil perturbé sur le déclenchement d’ondes aiguës peut fournir un lien mécanique entre un mauvais sommeil et des taux élevés de sucre dans le sang observés dans le diabète de type 2, écrivent les auteurs de l’étude, publiée dans la revue Nature.

Des recherches antérieures de l’équipe de Buzsáki avaient suggéré que les vagues pointues sont impliquées dans le stockage permanent des souvenirs quotidiens pendant le sommeil NREM – leur étude de 2019 a révélé que les rats apprenaient plus rapidement à naviguer dans un labyrinthe lorsque les vagues pointues étaient prolongées expérimentalement.

“Les preuves suggèrent que le cerveau a évolué, pour des raisons d’efficacité, pour utiliser les mêmes signaux et ainsi réaliser deux fonctions très différentes en termes de mémoire et de régulation hormonale”, explique un autre des auteurs de l’étude, David Tingley.

Double fonction

Double fonctionL’hippocampe est une région du cerveau candidate pour de multiples fonctions, ajoutent les chercheurs, en raison de son câblage puissant avec d’autres régions du cerveau et parce que les neurones de l’hippocampe ont de nombreuses protéines de surface (récepteurs) qui sont sensibles aux niveaux d’hormones, ils peuvent donc ajuster votre activité dans le cadre de boucles de rétroaction.

Les nouvelles découvertes suggèrent que les ondes hippocampiques abaissent la glycémie dans le cadre de ce cycle.

“Les animaux auraient d’abord développé un système pour contrôler la libération d’hormones dans des cycles rythmiques, mais ils ont ensuite appliqué le même mécanisme à la mémoire lorsqu’ils ont ensuite développé un cerveau plus complexe”, ajoute Tingley.

À l’avenir, l’équipe de recherche étendra sa théorie selon laquelle diverses hormones pourraient être affectées par les ondes aiguës nocturnes, notamment par le biais de travaux sur des patients humains.

Les recherches futures pourraient également faciliter des dispositifs ou des thérapies capables d’ajuster les ondes aiguës de l’hypothalamus pour abaisser la glycémie et améliorer la mémoire, conclut Buzsáki.

Nouvelle perspective neuroscientifique

Nouvelle perspective neuroscientifiqueBuzsáki est un scientifique innovant dans le monde des neurosciences. Il est l’auteur de l’ouvrage Le cerveau de l’intérieur vers l’extérieur, dans lequel il explique le sens révolutionnaire de son travail.

Il propose une nouvelle façon d’appréhender le fonctionnement du cerveau, différente de la traditionnelle, qui consiste à établir des relations entre les stimuli sensoriels et leurs représentations dans l’activité cérébrale.

Comparez cette méthode traditionnelle des neurosciences à l’apprentissage de 100 mots d’une langue pour vous débrouiller lors d’un voyage dans un autre pays.

Ce qu’il propose avec son travail est quelque chose de plus complexe : il l’appelle la syntaxe neuronale, qui étudie comment la dynamique cérébrale organise la segmentation de l’information neuronale pour soutenir les fonctions cognitives.

Nous nous efforçons d’étudier la syntaxe, et pas seulement le vocabulaire, du cerveau, explique Buzsáki dans sa présentation de laboratoire.

Beaucoup plus loin

Beaucoup plus loinCette perspective nous permet de mieux comprendre la portée de sa nouvelle découverte : la relation entre les ondes cérébrales de l’hypothalamus et le métabolisme, entre la dynamique neuronale d’une région critique du cerveau et les processus physiques et chimiques du corps.

On savait déjà que l’hypothalamus contrôle la température corporelle, la soif, l’appétit, les habitudes de sommeil et d’autres processus corporels qui se produisent automatiquement dans le corps.

La nouvelle recherche va beaucoup plus loin : elle implique les ondes cérébrales, déterminants des processus cognitifs, dans la régulation de la glycémie.

Référence

Référence

Une fonction métabolique de l’onde d’ondulation aiguë de l’hippocampe.

David Tingley, Kathryn McClain, Ekin Kaya, Jordan Carpenter & György Buzsáki. Nature 2021. DOI : https : //doi.org/10.1038/s41586-021-03811-w

Photo du haut : cerveau et cœur. Géralt. Pixabay.