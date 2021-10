Le cœur d’une personne de 30 ans en état de mort cérébrale à Kochi a sauvé la vie d’un homme de 51 ans à Chennai

Une équipe de quatre membres de l’hôpital ainsi que le chirurgien en transplantation cardiaque et pulmonaire, le Dr Arumugam, se sont rendus à Kochi dimanche matin pour obtenir l’organe du donneur (Photo: IE)

Le cœur d’une personne en état de mort cérébrale à Kochi a été transporté à Chennai en moins de deux heures pour sauver dimanche un homme de 51 ans dans un hôpital privé d’une situation mettant sa vie en danger, a rapporté Indianexpress.com. Le cœur a été transplanté à l’homme, travaillant pour une entreprise informatique à Chennai, qui a reçu un diagnostic de cardiomyopathie dilatée (DCM). L’hôpital a déclaré qu’un homme de 51 ans était sur une liste d’attente pour un registre d’organes depuis le début de l’année en février, comme l’a rapporté Indianexpress.com.

Donor était un homme de 30 ans de Kochi qui avait subi un traumatisme crânien dans un accident de la route dans sa ville natale. Il avait été admis dans un hôpital privé le 19 octobre après l’accident. Mais, il n’a pas bien réagi au traitement qui lui a été administré et a été déclaré en état de mort cérébrale samedi soir.

L’hôpital a également assuré que la famille du défunt avait été conseillée et qu’elle avait consenti à la famille avant de donner les organes du jeune. Le registre d’organes du Tamil Nadu a été alerté de l’incident qui a ensuite été attribué à l’hôpital Rela conformément au protocole standard. Le reste des organes du défunt a été alloué aux hôpitaux du Kerala.

Une équipe de quatre membres de l’hôpital ainsi que le chirurgien en transplantation cardiaque et pulmonaire, le Dr Arumugam, se sont rendus à Kochi dimanche matin pour obtenir l’organe du donneur. L’équipe a atteint Chennai en un peu plus d’une heure. L’équipe est partie avec le cœur via un couloir vert créé par l’équipe de police de Kochi puis s’est envolée pour Chenna. Un autre couloir vert a assuré le transport rapide du cœur jusqu’à l’hôpital Rela où la transplantation devait être effectuée par une équipe de médecins. La transplantation était dirigée par le Dr Sandeep Attawar, directeur du programme de transplantation cardiaque et pulmonaire à l’hôpital.

