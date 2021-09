Le coeur fait avec les doigts, le salut militaire et autres nouveaux emojis qui arriveront très bientôt sur votre mobile | La technologie

in

Unicode 14.0 est désormais officiel. Le Consortium Unicode a présenté les nouveaux personnages inclus dans la nouvelle version, parmi lesquels 37 nouveaux emojis qui arriveront bientôt sur votre mobile.

Le Consortium Unicode, l’organisme chargé de coordonner le développement de la norme de codage de caractères Unicode, vient de publier Unicode 14.0, la nouvelle version de la norme Unicode.

Unicode 14.0 comprend 838 nouveaux caractères, dont 37 nouveaux emojis qui arriveront bientôt sur votre mobile. Ces nouvelles émoticônes auront également 75 variations de couleur de peau, soit un total de 112 nouvelles qui sont incluses dans Emoji 14.0.

Bien que nous ayons déjà vu un aperçu de ces conceptions dans le brouillon paru en juillet dernier, maintenant qu’Unicode 14.0 a été officiellement présenté nous savons déjà avec certitude quelles sont les émoticônes que nous pourrons bientôt commencer à utiliser sur WhatsApp et d’autres applications sur notre mobile.

Comme on peut le voir dans Emojipedia, le clavier emoji de nos smartphones recevra de nouvelles expressions faciales, des gestes, des personnages et des objets.

Parmi la nouvelle collection d’émoticônes fournie avec Unicode 14.0, les plus importantes sont le visage qui fait le salut militaire, celui qui fond, celui qui couvre sa bouche et celui qui a les yeux larmoyants.

Dans la rubrique gestes Le geste qui invite à une poignée de main, la main qui nous désigne, la main qui croise l’index et le pouce, et la bouche qui mord la lèvre inférieure ressortent.

Ils accèdent également au catalogue d’emoji nouveaux personnages, parmi lesquels se distinguent le roi avec une couronne, l’homme enceinte ou le troll.

Ils ne pouvaient pas non plus manquer le nouveaux objets. Très bientôt nous pourrons utiliser la boule disco, le nid plein d’œufs et vide, le toboggan, la bouée de sauvetage, le pneu, l’indicateur de batterie faible, la béquille ou encore la radiographie. Dans la capture suivante, vous pouvez les voir tous avec leurs différentes variations de teint :

La présentation officielle d’Unicode 14.0 ne signifie pas que nous pouvons commencer à utiliser les nouveaux emojis maintenant. Suite au lancement de la nouvelle norme, désormais, les principaux fournisseurs, tels qu’Apple, Google ou Samsung, peuvent commencer à implémenter ces émoticônes dans leurs logiciels.

Par conséquent, nous devrons encore attendre quelques mois avant de pouvoir utiliser les nouveaux emojis sur notre smartphone. D’Emojipedia, ils soulignent que la plupart des mises à jour auront lieu au premier semestre 2022.