Le coffret ‘Feel Flows’ mettra en lumière l’ère influente des Beach Boys de 1969 à 1971

Capitol/UMe va sortir un 5CD et un coffret numérique pour célébrer une période très influente et transitoire dans l’histoire de les garçons de la plage. Feel Flows – Sessions Tournesol et Surf’s Up 1969-1971 sera disponible à partir du 30 juillet, offrant des versions nouvellement remasterisées de ces deux albums dans une collection de 135 titres qui comprend 108 titres inédits.

L’ensemble a été assemblé par Mark Linett et Alan Boyd, le duo à l’origine de la sortie SMiLE Sessions primée aux Grammy Awards 2013. Ainsi que l’original, complet Tournesol et Surf’s Up albums, il comportera des enregistrements en direct, des promotions radio, des versions alternatives, des mixages alternatifs, des pistes d’accompagnement isolées et des versions a capella, tirées des sessions de l’album.

Feel Flows – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971 est présenté aujourd’hui (3) avec les débuts en streaming du joyau inédit des Beach Boys “Big Sur”. La lettre d’amour envoûtante du groupe à la ville côtière du centre de la Californie du titre, elle a été enregistrée pour Surf’s Up mais est restée inédite dans cette version pendant plus de cinq décennies, et est très appréciée des collectionneurs. Dans un enregistrement différent, la chanson faisait partie de la suite “California Saga” du groupe sur l’album Holland de 1973.

La collection Feel Flows est logée dans un emballage de style livre, avec un livre de 48 pages rempli de photos inédites et rares, de feuilles de paroles, d’images de boîtes à cassettes, d’artefacts d’enregistrement et de nouvelles notes d’accompagnement par l’historien de la musique, le diffuseur et l’afficionado des Beach Boys. Howie Edelson. Les notes incluent également des interviews nouvelles et d’archives avec Al Jardine, Brian Wilson, Bruce Johnston, Carl Wilson, Dennis Wilson, Mike Love et d’autres.

L’ensemble sortira également en versions abrégées, y compris une configuration 4LP en vinyle noir et en édition limitée en vinyle bleu translucide et or translucide. Il y aura également des éditions vinyle noir 2LP et 2CD.

La tracklist complète de Feel Flows – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971 est :

DISQUE 1

TOURNESOL – ALBUM ORIGINAL

1. Slip On Through (master 2019) (2:19)

2. Ce monde entier (maître 2019) (1:58)

3. Ajoutez de la musique à votre journée (master 2019) (3:36)

4. Je dois connaître la femme (maître 2019) (2:43)

5. Deirdre (maître 2019) (3:30)

6. Il est temps (master 2019) (2:57)

7. Larmes du matin (master 2019) (4:07)

8. Tout ce que je veux faire (master 2019) (2:36)

9. Pour toujours (maître 2019) (2:42)

10. Notre doux amour (maître 2019) (2:41)

11. À ma fenêtre (master 2019) (2:32)

12. Cool, Cool Water (master 2019) (5:03)

13. Tournesol Promo 1 (inédit) (0:59)

TOURNESOL – EN DIRECT

Précédemment inédit – Produit par les Beach Boys

14. Ce monde entier (Live 1988) (2:10)

15. Ajoutez de la musique à votre journée (Live 1993) (3:23)

16. Susie Cincinnati (Live 1976) (2:46)

17. Retour à la maison (Live 1976) (3:15)

18. Il est temps (Live 1971) (3:45)

19. Riot In Cell Block 9 (Live 1970) (3:34)

TOURNESOL – PISTES BONUS

20. Break Away (mélange unique original de 1969) (2:55)

21. Celebrate The News (mix 2020 inédit) (2:37)

22. Loop De Loop (mix inédit de 1969) (2:59)

23. San Miguel (mix 2020 inédit) (2:33)

24. Susie Cincinnati (mix 2020 inédit) (3:02)

25. Good Time (mix 2019 inédit) (2:56)

26. Two Can Play (mix 2019 inédit) (2:06)

27. Cotton Fields (The Cotton Song) (mix stéréo 2021 – inédit) (3:21)

DISQUE DEUX

SURF’S UP – ALBUM ORIGINAL

1. Ne vous approchez pas de l’eau (master 2019) (2:41)

2. Long Promised Road (maître 2019) (3:32)

3. Déchargez vos pieds (master 2019) (2:32)

4. Disney Girls (1957) (maître 2019) (4:08)

5. Temps de démonstration des étudiants (master 2019) (3:59)

6. Feel Flows (maître 2019) (4:44)

7. Lookin’ At Tomorrow (A Welfare Song) (master 2019) (1:57)

8. Une journée dans la vie d’un arbre (master 2019) (3:09)

9. Jusqu’à ce que je meurs (maître 2019) (2:32)

10. Surf’s Up (maître 2019) (4:14)

11. Surf’s Up Promo (inédit) (1:02)

SURF’S UP – EN DIRECT

Précédemment inédit

12. Déchargez-vous de vos pieds (Live 1993) (2:35)

13. Long Promised Road (Live 1972) (4:14)

14. Disney Girls (Live 1982) (4:23)

15. Surf’s Up (Live 1973) (4:58)

16. Temps de démonstration des étudiants (Live 1971) (4:42)

SURF’S UP – PISTES BONUS

Inédit précédemment (sauf indication contraire)

17. Big Sur (précédemment inédit) (2:35)

18. HELP Is On The Way (mix 2019 inédit) (2:31)

19. Sweet And Bitter (précédemment inédit) (2:33)

20. Ma solution (précédemment inédite) (3:44)

21. 4 juillet (mix 2019 – inédit) (3:11)

22. Sound of Free (1970 single mix, 2019 master) (2:22)

23. Lady (Fallin’ In Love) (mix stéréo de 1970 – inédit) (2:21)

24. Seasons In The Sun (précédemment inédit) (3:27)

DISQUE TROIS

SÉANCES TOURNESOL

Inédit

1. Sunflower Promo 2 (inédit) (0:59)

2. Slip On Through (piste et chœurs – inédits) (2:47)

3. This Whole World (version longue piste & choeurs – inédits) (3:10)

4. Ajoutez de la musique à votre journée (piste et choeurs – inédits) (4:35)

5. Deirdre (titre – inédit) (3:34)

6. It’s About Time (piste et chœurs – inédits) (2:53)

7. Tears In The Morning (piste et choeurs – inédits) (4:08)

8. All I Wanna Do (intro de session, piste et choeurs – inédits) (3:46)

9. Forever (temps forts de la session – inédits) (3:36)

10. Forever (piste et choeurs – inédits) (3:01)

11. Our Sweet Love (piste et choeurs – inédits) (2:39)

12. At My Window (piste et choeurs – inédits) (2:50)

13. Cool Cool Water (mix 2019 alternatif – inédit) (6:24)

14. San Miguel (piste et choeurs – inédits) (2:57)

15. Loop De Loop (titre – inédit) (2:49)

16. Good Time (intro de session, piste et choeurs – inédits) (4:27)

17. When Girls Get Together (titre – inédit) (1:47)

18. Slip On Through (mixage alternatif de 1969 avec intro de session – inédit) (3:25)

19. Our Sweet Love (section de cordes – inédit) (1:00)

1969-1970 A CAPPELLA

Inédit

20. San Miguel (extrait des choeurs – inédit) (1:00)

21. Break Away (Tag) (extrait des choeurs – inédit) (0:18)

22. Cotton Fields (The Cotton Song) (a Cappella – inédit) (2:44)

23. Good Time (extrait des choeurs – inédit) (0:19)

24. This Whole World (section choeurs – inédit) (1:05)

25. Ajoutez de la musique à votre journée (a Cappella – inédit) (3:30)

26. Got To Know The Woman (a Cappella – inédit) (2:52)

27. It’s About Time (extrait des choeurs – inédit) (0:50)

28. All I Wanna Do (a Cappella – inédit) (2:58)

29. Forever (inédit 2019 a Cappella mix) (2:52)

DISQUE QUATRE

SÉANCES SURF’S UP

Inédit

1. Don’t Go Near The Water (piste et choeurs – inédits) (3:45)

2. Long Promised Road (piste et choeurs – inédits) (3:38)

3. Take A Load Off Your Feet (voix alternatif – inédit) (2:28)

4. Disney Girls (1957) (piste et choeurs – inédits) (4:17)

5. Student Demonstration Time (piste et choeurs – inédits) (3:46)

6. Feel Flows (piste et choeurs – inédits) (5:02)

7. Lookin’ At Tomorrow (A Welfare Song) (intro de session et mix alternatif – inédit) (2:43)

8. A Day In The Life Of A Tree (piste et choeurs – inédits) (2:55)

9. Til I Die (version longue avec paroles alternatives – inédites) (4:47)

(Brian Wilson)

10. Surf’s Up (mix 2019 – inédit) (4:08)

(Parcs Brian Wilson-Van Dyke)

11. (Ne serait-ce pas agréable de) vivre à nouveau (prolongé en 2019 – inédit) (6:50)

(Dennis Wilson-Stanley Shapiro)

SURF’S UP – A CAPPELLA

Inédit

12. Don’t Go Near The Water (mix a Cappella inédit en 2020) (2:36)

(Alan Jardine-Mike Love)

13. Long Promised Road (a Cappella – inédit) (4:00)

14. Feel Flows (extrait des choeurs – inédit) (0:33)

15. Disney Girls (extrait des choeurs – inédit) (0:36)

16. A Day In The Life Of A Tree (extrait des choeurs – inédit) (0:32)

17. Til I Die (a Cappella – inédit) (2:36)

18. Surf’s Up (a Cappella – inédit) (4:04)

Pistes bonus

Inédit

19. I Just Got My Pay (mix 2019 inédit) (2:43)

20. Walkin’ (mix 2019 inédit) (2:44)

21. When Girls Get Together (mix 2020 inédit) (3:45)

22. Baby Baby (précédemment inédit) (3:13)

23. Awake (précédemment inédit) (3:44)

24. C’est un nouveau jour (inédit) (2:20)

DISQUE CINQ

Disque bonus

Inédit

1. This Whole World (fin alternative – inédite) (1:41)

2. Ajoutez de la musique à votre journée (version alternative inédite) (3:27)

3. Ne vous approchez pas de l’eau (version alternative – inédite) (2:42)

4. Surf’s Up Part 1 (remake de 1971 avec la voix de Brian en 1966 – inédit) (1:41)

5. Soulful Old Man Sunshine (mix 2019 inédit) (3:14)

(Brian Wilson-Rick Henn-Don Ralke)

6. I’m Goin’ Your Way (mix alternatif inédit) (2:24)

(Dennis Wilson)

7. Where Is She (mix 2019 inédit) (2:22)

(Brian Wilson)

8. Carnival (Over The Waves/Sobra Las Olas) (mix 2019 inédit) (1:34)

9. C’est naturel (précédemment inédit) (2:35)

10. Medley: All Of My Love / Ecology (précédemment inédit) (5:05)

11. Avant (précédemment inédit) (2:25)

12. Behold The Night (précédemment inédit) (2:26)

13. Old Movie (Cuddle Up) (inédit) (3:37)

14. Hawaiian Dream (précédemment inédit) (4:33)

15. Settle Down / Sound Of Free (sortie de session de base – inédite) (2:17)

16. J’ai un ami (inédit) (2:26)

17. Til I Die (démo de piano – inédit) (1:55)

18. Back Home (démo inédite) (2:20)

19. Back Home (version alternative – inédite) (2:34)

20. Won’t You Tell Me (démo – inédit) (2:01)

21. Won’t You Tell Me (mix 2019 inédit) (2:54)

22. Barbara (mix 2020 inédit) (2:59)

23. Slip On Through (piste de la première version) (2:48)

24. Susie Cincinnati (temps forts de la session de base – inédits) (3:05)

25. My Solution (piste et choeurs – inédits) (3:04)

26. Tu ne me donnes jamais ton argent (précédemment inédit) (0:40)

27. Medley: Happy Birthday, Brian / God Only Knows (précédemment inédit) (2:47)

28. You Need A Mess Of Help To Stand Alone (piste et chœurs – inédits) (3:32)

29. Marcella (a Cappella – inédit) (3:27)

