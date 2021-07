Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, défend le droit à la réparation, affirme que l’entreprise fondée sur l’open source

in

Apple est souvent évoqué lorsqu’il s’agit de droit à la réparation, généralement en référence à ses pratiques anti-réparation. En réponse à une demande de Cameo, Steve Wozniak a parlé pendant près de 10 minutes de l’importance du droit à la réparation et de son impact sur sa vie.

Louis Rossmann est bien connu pour son combat continu pour faire passer une loi sur le droit de réparer. Il a envoyé une demande de camée à Wozniak, lui demandant le droit de réparer. Wozniak a commencé en déclarant qu’il est très occupé et qu’il ne s’est donc pas beaucoup impliqué dans le mouvement, mais qu’il le soutient.

“Nous n’aurions pas eu d’Apple si je n’avais pas grandi dans un monde technologique très ouvert”, a déclaré Wozniak. « À l’époque, lorsque vous achetiez des appareils électroniques comme des téléviseurs et des radios, chaque partie des circuits et des conceptions était incluse sur papier. Open source totale.

Il a poursuivi en expliquant à quel point la réparation était simple. « Même les membres de la famille non techniques pouvaient retirer les tubes… et trouver un testeur de tubes… et si c’était mauvais, acheter un nouveau tube. Tout le monde faisait ça tout le temps à l’époque.

Il s’est ensuite concentré sur la façon dont Apple, à sa fondation, a été positivement impacté par les schémas ouverts de l’époque. « Au démarrage d’Apple, je n’ai jamais pu me permettre un téléscripteur pour l’entrée et la sortie. » Il a ensuite expliqué comment il avait pu utiliser un téléviseur pour émettre les signaux. « Tout cela est venu de la capacité de réparer les choses, de les modifier et de les exploiter vous-même. »

Partant de sa propre expérience de réparation, il s’est demandé : « Pourquoi arrêter la communauté de l’auto-réparation ? Pourquoi arrêter le droit de réparer les gens ? Regardez l’Apple II. Il était livré avec des schémas complets… ce produit était la seule source de bénéfices pour Apple pendant les dix premières années de l’entreprise.

Au cours de la vie de l’Apple II, environ 6 millions d’unités ont été vendues.

“Il est temps de reconnaître le droit de réparer plus complètement”, a déclaré Wozniak, “Je pense que les entreprises l’inhibent parce que cela donne le pouvoir aux entreprises [and] contrôle sur tout.

Il a terminé son apparition en disant : « Est-ce votre ordinateur ? ou est-ce l’ordinateur de certaines entreprises? Pensez-y. Il est temps de commencer à faire les bonnes choses.

Après avoir vu la réponse de Wozniak, Rossmann a répondu avec une vidéo YouTube demandant une aide financière pour lancer une initiative de vote direct.

Je recommande fortement de regarder le camée complet de Wozniak ci-dessous, il partage beaucoup de belles histoires personnelles.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :