Le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, place la cible Ether Moon au-dessus de 000

D’appeler Ether “un shitcoin à deux chiffres” à souhaiter en avoir acheté lors de la pré-vente, Hayes a parcouru un long chemin et est très optimiste sur le “réseau de contrats intelligents décentralisé le plus développé” et DeFi.

Arthur Hayes, cofondateur de l’échange de dérivés cryptographiques BitMEX, est très optimiste sur Ethereum, affirmant qu’il souhaiterait avoir acheté de l’ETH lors de la pré-vente lorsqu’il a été vendu pour environ 30 cents en 2014.

Cette semaine, Ether a atteint un nouveau record absolu à 2500 $.

C’est un grand changement par rapport à appeler Ether «un shitcoin à deux chiffres», ce qui, en sa faveur, admet-il.

«L’un des meilleurs écrivains de l’espace. C’est également le market maker / manipulateur le plus performant », a commenté le trader et investisseur Tetranode, extrêmement optimiste sur Ethereum. «Le shitcoin à deux chiffres n’était qu’une phase. Bientôt, tous comprendront la méthode dans la folie », a-t-il ajouté.

Ethereum, poursuit Hayes, bien qu’imitant Bitcoin comme le font la majorité des projets dans l’espace crypto, il «offrait une amélioration substantielle en créant un ordinateur virtuel décentralisé qui étend considérablement les cas d’utilisation potentiels de la technologie sous-jacente à Bitcoin.» BTC 3,16% Bitcoin / USD BTC 56745,54 USD USD

Ethereum, poursuit Hayes, bien qu'imitant Bitcoin comme le font la majorité des projets dans l'espace crypto, il «offrait une amélioration substantielle en créant un ordinateur virtuel décentralisé qui étend considérablement les cas d'utilisation potentiels de la technologie sous-jacente à Bitcoin.»

Les opinions de Hayes sur Ether ne sont pas très différentes de celles de Kyle Davies, co-fondateur de Three Arrows Capital, qui a révélé sur le podcast «TechnicalRoundup» que leur fonds était «surpondéré Ethereum».

En se concentrant sur la première couche, Davie pense qu’Ethereum est «négligé» car tout le monde se concentre sur le succès de certaines autres couches. Et tandis que certains projets DeFi se déplacent vers d’autres plates-formes comme BSC, «la couche deux est réelle». Bien que 3AC soit également investi dans certaines solutions de couche deux, Ethereum est l’endroit où «beaucoup d’innovations se produisent encore», a-t-il déclaré.

Le deuxième plus grand réseau de crypto-monnaie est la base du secteur de la finance décentralisée (DeFi), avec 60 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

L’objectif du mouvement DeFi est d’avoir «un système peer-to-peer qui déplace les informations d’un point à l’autre sans un gardien centralisé et fiable», a déclaré Hayes.

Modèle traditionnel cassé

Dans sa dernière rédaction, Haye se concentre sur la détermination du potentiel de hausse qui reste sur le marché si une crypto décentralisée peut remplacer une partie du besoin de confiance aveugle dans un cartel de confiance centralisé.

Il l’a découvert en mettant sous les feux de la rampe le modèle d’entreprise bancaire traditionnel défaillant. L’indice bancaire partout dans le monde se porte mal malgré toute l’aide qu’ils reçoivent des gouvernements.

«Les banques qui privatisent les bénéfices et socialisent les pertes n’ont pas réussi à enrichir leurs actionnaires», a-t-il noté. Mais si ces banques avaient adopté les améliorations technologiques, elles auraient vu la croissance exponentielle que les indicateurs technologiques enregistrent.

Un service décentralisé alimenté par une blockchain publique peut en fait répliquer et améliorer tous les produits et services proposés par une banque à un coût inférieur à une échelle macro, a écrit Hayes.

Les banques traditionnelles, dit-il, «sont destinées à être des sociétés de services pour un sous-ensemble de baby-boomers mondiaux relativement riches», qui ont encore des milliards de dollars de revenus de commissions dans cette entreprise, mais ce n’est pas une tranche croissante du marché.

Le public a versé 2,68 billions de dollars, soit 2% à 3% du PIB mondial, à ces institutions bancaires. En plus de cela, nous avons payé 87,09 milliards de dollars aux services d’audit et de comptabilité, qui, selon Hayes, seront réduits à zéro à cause de la blockchain.

Ethereum & DeFi est le chemin

Ethereum, aujourd’hui, est le réseau de contrats intelligents le plus développé, utilisé et décentralisé. Nul doute que d’autres comme BSC, Polkadot et Solana émergent, mais en termes simples, contrairement à Ethereum, aucun n’a encore fait ses preuves.

«Aucune autre blockchain publique compatible avec les contrats intelligents ne fonctionne à l’échelle d’Ethereum.»

Certains pourraient prétendre que les frais de gaz sont astronomiques, mais comme le dit Hayes, “c’est un bon problème à avoir”, après tout, “rien dans la vie n’est gratuit, et c’est doublement vrai sur les marchés des crypto-capitaux.”

Ces frais encourus à chaque action, ainsi que les frais facturés par dapps, peuvent en fait être considérés comme un revenu pour ceux qui assurent le fonctionnement du réseau, tout comme la taxe que nous payons aux banques pour utiliser leurs services.

En supposant qu’Ethereum puisse capturer un certain pourcentage des revenus moyens sur 5 ans des banques et des quatre grands cabinets d’audit, Hayes propose des chiffres extraordinaires.

À 0,50%, le prix de l’ETH implique une appréciation 10x du prix par rapport aux niveaux actuels, le plaçant au-dessus de 20000 $. Le trader Teranode est d’un avis similaire et voit Ether atteindre 100 000 $ à l’avenir.

«Eth a baissé de 80% (400 à 80) après l’avoir qualifié de shitcoin à deux chiffres. 20k, la prédiction conservatrice dans son article de blog basée sur la pénétration de DeFi sur les marchés financiers globaux, serait un 8x de 2,5k. À la fois effrayant et de bon augure », a commenté Zhu Su, PDG de Three Arrows Capital.

«Je suis convaincu que DeFi peut retirer au moins 0,50% de l’activité de CeFi», a écrit Hayes.

“Lorsque vous prenez une approximation de haut niveau qui montre que vous gagnerez de l’argent même si vous supposez le pire des cas, soyez long, quelle que soit la valeur que vous appréciez.”

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.