Le cofondateur de BLM démissionne au milieu d’une controverse sur une vie prétendument somptueuse | Monde | Nouvelles

Le changement a été annoncé jeudi, Mme Cullors ayant quitté son poste de directrice exécutive de la fondation vendredi. Mme Cullors est à l’avant-garde de la Black Lives Matter Global Network Foundation depuis près de six ans et a insisté sur le fait que les critiques récentes qu’elle a reçues n’avaient pas pris en compte sa décision de partir.

Tant les conservateurs que les militants noirs ont critiqué Mme Cullors, dont certains demandent maintenant une enquête, après qu’il a été affirmé que le marxiste autoproclamé possédait quatre maisons.

La co-fondatrice a affirmé qu’elle voulait plus de temps pour se concentrer sur la sortie de son deuxième livre, ainsi qu’un accord de développement télévisé pluriannuel avec Warner Bros qui fera la promotion des histoires noires.

Mme Cullors a ajouté qu’elle prévoyait de quitter le mouvement depuis près d’un an, les événements récents n’étant qu’une coïncidence.

Elle a déclaré : « J’ai créé l’infrastructure et le soutien, ainsi que les os et les fondations nécessaires pour que je puisse partir. J’ai l’impression que le moment est venu. »

La critique récente de Mme Cullors a tourné autour de son style de vie prétendument somptueux, Mme Cullors ayant acheté quatre maisons «haut de gamme» d’une valeur de 3,2 millions de dollars (2,26 millions de livres sterling) aux États-Unis, dont une à Malibu, en Californie, et un ranch personnalisé en Géorgie. .

À l’époque, Mme Cullors a été critiquée par Hawk Newsome, le chef de Black Lives Matter Greater New York City – qui n’a aucune affiliation à la Black Lives Matter Global Network Foundation – qui a exigé « une enquête indépendante » sur la façon dont le réseau mondial utilise ses finances. .

Il a ajouté : « Si vous vous qualifiez de socialiste, vous devez demander combien de son argent personnel va à une cause caritative. C’est vraiment triste parce que les gens doutent de la validité du mouvement et négligent le fait que ce sont les gens qui portent ce mouvement.

Ces allégations ont été fermement démenties par Mme Cullors, qui les a qualifiées de “catégoriquement fausses et incroyablement dangereuses”.

Une déclaration publiée par la Black Lives Matter Foundation a déclaré: «En tant qu’organisation à but non lucratif enregistrée 501c3, [the foundation] ne peut pas et n’a pas engagé de ressources organisationnelles pour l’achat de biens personnels par un employé ou un bénévole. Toute insinuation ou affirmation du contraire est catégoriquement fausse. »

Mme Cullors a également publié une déclaration, écrivant sur Instagram: “Cette décision intervient après un voyage vraiment épanouissant et stimulant qui a été l’un des plus grands honneurs de ma vie.”

Elle a ajouté qu’elle avait “en fait pris du recul” déjà à la fin de 2019, mais lorsque les manifestations ont commencé l’année dernière, on lui a demandé de revenir et l’a fait à titre temporaire.