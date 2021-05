Le cofondateur de BLM, Patrisse Cullors, démissionnera à la suite d’informations faisant état d’une potentielle auto-opération 10z viral

La branche nationale de Black Lives Matter a brusquement annoncé jeudi que son cofondateur et directeur exécutif, Patrisse Cullors, quitterait l’organisation.

Patrisse Cullors, cofondatrice de la Black Lives Matter Global Network Foundation, quittera son rôle de directrice exécutive de l’organisation, a annoncé jeudi l’association caritative.

Le départ brutal de Cullors de l’association caritative, qui sert de bras national au mouvement BLM, est intervenu trois semaines après que la Daily Caller News Foundation a rapporté qu’elle avait utilisé sa position de dirigeante de l’association caritative pour acheminer des affaires vers une société d’art dirigée par le père de son unique enfant. Les experts caritatifs ont déclaré que l’arrangement de BLM avec la société d’art, Trap Heals, équivalait à une transaction personnelle et soulevait des questions éthiques et juridiques.

BLM Global Network n’a pas fourni d’explication dans sa déclaration jeudi pour le départ soudain de Cullors. Le communiqué indique que Cullors sera remplacé par deux cadres supérieurs qui dirigeront le groupe jusqu’à ce qu’il “trouve une nouvelle équipe permanente”.

BLM Global Network avait déjà offert une défense vigoureuse à Cullors en avril après que des rapports eurent révélé qu’elle avait acheté quatre maisons à travers le pays pour un total de 3,2 millions de dollars depuis 2016.

Deux autres groupes d’activistes cofondés et dirigés par Cullors – Black Lives Matter PAC et Reform LA Jails – ont également effectué des paiements à Trap Heals sous sa direction, selon les dossiers de financement de la campagne précédemment rapportés par le DCNF.

BLM PAC a payé 148 000 $ à Trap Heals en novembre pour coproduire une soirée électorale en direct sur sa chaîne YouTube personnelle qui, selon les experts de l’industrie, aurait dû coûter une fraction de ce prix à produire, a précédemment rapporté le DCNF.

La diffusion en direct du BLM PAC était si mal produite et truffée de tant de problèmes techniques qu’un groupe de surveillance conservateur a déclaré au DCNF qu’il envisageait de déposer une plainte auprès de la Commission électorale fédérale pour les “paiements excessifs”.

Des problèmes audio et techniques ont persisté lorsque le deuxième invité de Cullors a tenté de rejoindre le flux. N’oubliez pas : une entreprise dirigée par le père de l’enfant unique de Cullors a reçu 148 300 $ de BLM PAC pour coproduire cette émission. REGARDEZ: (8/x) pic.twitter.com/XGLiOoMiTK – Andrew Kerr (@AndrewKerrNC) 20 mai 2021

La déclaration de BLM Global Network ne dit pas si Cullors abandonnera son rôle de présidente de BLM PAC.

«Avec des personnes intelligentes, expérimentées et engagées qui soutiennent l’organisation pendant cette transition, je sais que BLMGNF est entre de bonnes mains», a déclaré Cullors dans le communiqué. “Le programme de la fondation reste le même – éradiquer la suprématie blanche et construire des institutions qui affirment la vie.”

“Entre les deux cadres supérieurs et la codirectrice de BLM Grassroots Melina Abdullah, qui est un membre original de BLM et co-fondateur de son premier chapitre à Los Angeles, leur immense talent construira un avenir où les vies noires font plus que de l’importance – ils va vraiment prospérer », a déclaré Cullors.

Après presque 8 ans, nous disons à plus tard au dernier de nos fondateurs, Patrisse Cullors, qui a servi BLM de tout cœur. Nous réfléchissons à l’impact que Patrisse a eu sur BLM, et nous sommes profondément reconnaissants. Patrisse, nous sommes toujours en admiration devant toi. #MerciVousPatrisse 🌻🌻🌻 pic.twitter.com/MOWP38DYpT – Black Lives Matter (@Blklivesmatter) 27 mai 2021

BLM Global Network est venu à la défense de Cullors dans une déclaration du 13 avril après que l’activiste noir basé à New York Hawk Newsome ait appelé à une “enquête indépendante” sur les finances du groupe à la suite d’informations faisant état de la frénésie d’achats immobiliers de plusieurs millions de dollars de Cullors.

BLM Global Network a déclaré que Cullors avait reçu un total de 120 000 $ de l’association caritative depuis 2013 et n’avait reçu aucune compensation après 2019.

“Pour être tout à fait clair, en tant que 501c3 enregistré, BLMGNF ne peut pas et n’a engagé aucune ressource organisationnelle pour l’achat de biens personnels par un employé ou un bénévole”, indique le communiqué.

BLM Global Network n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire demandant si les rapports du DCNF sur ses relations avec Trap Heals ont joué un rôle dans le départ soudain de Cullors.

