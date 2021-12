Le cofondateur de Bloomberg News défend la performance économique de Biden comme « imbattable »

Le co-fondateur de Bloomberg News, Matthew Winkler, a sans doute eu l’une des interprétations les plus ridicules des performances du président Joe Biden sur l’économie à ce jour.

Winkler a écrit un éditorial le 20 décembre avec un titre scandaleux : « Les performances économiques de Biden se sont révélées imbattables ». La pièce se lisait comme un communiqué de presse de la Maison Blanche de Biden elle-même. Winkler a basé son évaluation absurde sur 10 mesures économiques qu’il a élaborées pour servir le récit pro-Biden.

Voici son point de vue : « L’économie américaine s’est améliorée davantage au cours des 12 premiers mois de Joe Biden que n’importe quel président au cours des 50 dernières années, malgré le récit contraire des médias contribuant à la morosité de l’opinion publique. » Winkler a attribué ses éloges élogieux en partie au stimulus désastreux de 1,9 billion de dollars de Biden.

La plus grande distorsion est venue d’une sous-section intitulée « Jobs Boom », où Winkler a affirmé que « Seul [former President Jimmy] Carter est en tête de Biden pour la meilleure croissance de la masse salariale au cours de sa première année de mandat. » La BBC a vérifié les faits de Biden pour avoir fait des déclarations parallèles concernant ses performances en matière de croissance de l’emploi dans un article du 24 novembre : « cette croissance de l’emploi vient d’un point de base bas, étant donné qu’en avril de l’année dernière, le chômage a atteint son plus haut niveau depuis la Grande Dépression. des années 1930.

En d’autres termes, il est facile pour Winkler de transformer la croissance de l’emploi en un « boom de l’emploi » lorsque vous avez 11 millions d’offres d’emploi causées par des entreprises qui se remettent des fermetures imposées par le gouvernement et que les gens retournent au travail au milieu d’une pénurie de main-d’œuvre atroce.

Le Bureau of Labor Statistics a rapporté le 3 décembre que «l’emploi non agricole a augmenté de 18,5 millions depuis avril 2020, mais est en baisse de 3,9 millions, ou 2,6%, par rapport à son niveau d’avant la pandémie de février 2020». Le magazine Barron vient de publier un article intitulé « La pénurie de main-d’œuvre crée des défis d’embauche sans précédent. Qui sort en tête.

Mais Winkler a fait d’autres affirmations manifestement trompeuses. Par exemple, Winkler a déclaré que « les Américains se sentent certainement bien » en raison d’une augmentation du crédit à la consommation, qui, selon lui, prévoyait une « confiance économique élevée ». Mais ce n’est pas vrai. PBS News a rapporté que la confiance des consommateurs est tombée à son plus bas niveau en neuf mois en novembre.

L’indice américain de la misère – une mesure lancée sous le président Lyndon Johnson qui combine le taux de chômage et le taux d’inflation – a de nouveau augmenté pour atteindre un score de 11,01, la deuxième lecture la plus élevée de la présidence de Biden. La moyenne de l’indice sous Biden a été de 9,88, la sixième lecture la plus élevée pour un président depuis Harry Truman.

Le concept de l’indice est que le chômage et la forte augmentation du coût de la vie répandent la misère parmi les habitants du pays. C’est manifestement vrai, étant donné qu’Axios vient de signaler que « la rémunération des travailleurs ne suit pas l’inflation ». Mais ignorez tout cela parce que – clin d’œil, clin d’œil – l’économie se porte bien, n’est-ce pas Winkler ?

Mais même du côté le plus positif de l’économie – la croissance du PIB – Winkler a mis le feu à ses lecteurs. Il a affirmé que le PIB avait bondi de 5,03 % en moyenne au cours de chacun des trois trimestres de 2021 et fait partie de ce qui « fait de la première année de Biden à la Maison Blanche la vedette parmi les sept présidents précédents ». Winkler a déclaré, ajoutant que «[m]Une grande partie du mérite revient au plan de sauvetage américain. Voici le problème avec cette affirmation, comme l’a souligné la BBC : « [A] une grande partie de la reprise s’est produite sous l’ancien président Donald Trump.

Brian Riedl, chercheur principal au Manhattan Institute, a déchiré la suggestion de Winkler selon laquelle la « performance » de Biden sur l’économie était en quelque sorte « imbattable » dans des commentaires au Media Research Center :

Biden a hérité d’une économie qui avait été fermée par le gouvernement, et la fin de la fermeture devrait bien sûr ramener une reprise en forme de V à la ligne de tendance d’origine. Cela ne demande aucune compétence. Et en fait, l’économie n’a pas surperformé les projections du CBO de janvier de la reprise de référence sans politiques Biden.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez Bloomberg News à lettres@bloomberg.net et exigez qu’il se distancie du plaidoyer pro-Biden biaisé de Winkler.