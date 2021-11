Le cofondateur de Coinbase, Fred Ehrsam, lance le plus grand fonds de capital-risque de Crypto

Pour Hannah Perez

Paradigm, la société d’investissement d’Ehrsam, a levé 2,5 milliards de dollars pour le plus grand fonds de capital-risque de crypto-monnaie à ce jour.

Paradigm, une société d’investissement axée sur la crypto-monnaie dirigée par le co-fondateur de Coinbase Fred Ehrsam, a annoncé lundi avoir levé un total de 2,5 milliards de dollars pour le plus grand fonds spéculatif de crypto-monnaie de l’histoire.

La société a rendu compte de la collecte dans un communiqué, notant que le capital lui permettra de parier sur la prochaine génération de grands projets de crypto-monnaie. « Nous sommes heureux d’annoncer un nouveau fonds de capital-risque de 2,5 milliards de dollars pour continuer à investir dans la prochaine génération de sociétés et de protocoles de crypto-monnaie », a écrit la société, ajoutant :

Ce nouveau fonds investira aux côtés de notre fonds phare existant dans toutes les étapes et toutes les zones géographiques.

La somme de plus de 2 000 millions de dollars place le hedge fund comme le plus grand de l’industrie de la crypto à ce jour ; il a même dépassé le fonds de 2,2 milliards de dollars lancé par le géant du capital-risque de la Silicon Valley Andressen Horowitz (A16z) fin juin.

Le plus grand fonds de capital-risque crypto : Paradigm

Lancée en 2018, Paradigm est la société dirigée par Ehrsam et Matt Huang, ancien associé de Sequoia Capital, axée sur l’investissement dans les startups et les startups de l’espace crypto. Basé à Sn Francisco, a amassé environ 10 milliards de dollars d’actifs, avec des investissements dans environ 40 sociétés de cryptographie, dont les bourses Coinbase et FTX.

Paradigm cherchait à lever près de 1,5 milliard de dollars, selon des documents d’investisseurs datés d’octobre cités par CoinDesk. L’annonce d’aujourd’hui indique que la société a dépassé l’objectif fixé, reflétant l’intérêt croissant des investisseurs pour l’espace des monnaies numériques et sa technologie sous-jacente.

Dans sa déclaration de lundi, Paradigm a mentionné l’espace de la finance décentralisée (DeFi), qui a dépassé les 200 milliards de dollars, ainsi que les applications dites Web3, qui font référence aux applications basées sur Blockchain, comme deux domaines matures pour l’investissement.

Pour sa part, Ehrsam, co-fondateur de l’un des principaux échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, a partagé la nouvelle de la collecte de fonds dans un tweet, affirmant que les choses « ne faisaient que commencer ».

