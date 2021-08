Le cofondateur de Kool And The Gang, Dennis ‘DT’ Thomas, est décédé à l’âge de 70 ans

Dennis Thomas (connu sous le nom de « DT » et « Dee Tee »), le co-fondateur d’icônes soul durables Kool et la bande, est décédé samedi 7 août à son domicile du New Jersey, a confirmé un représentant. Il est décédé dans son sommeil à l’âge de 70 ans.

Dennis est né le 9 février 1951 à Orlando, en Floride. Il était marié à Phynjuar Saunders Thomas et résidait de longue date à Montclair, dans le New Jersey.

Membre original de Kool & the Gang, Dennis était connu comme le chat cool par excellence du groupe, aimé pour ses vêtements et chapeaux branchés, et son attitude décontractée. Une grande personnalité tout en étant une personne extrêmement privée, Dennis était le saxophoniste alto, flûtiste, percussionniste ainsi que maître de cérémonie lors des spectacles du groupe. Dee Tee était la styliste de garde-robe du groupe qui s’assurait qu’ils aient toujours l’air frais. Au début du groupe, Dennis a également servi de « faucon du budget », transportant les gains du groupe dans un sac en papier dans la cloche de son cor.

En 1964, sept amis adolescents se sont réunis, composés de frères Ronald Bell et Robert « Kool » Bell, et leurs amis Dennis Thomas, Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown et Charles Smith. Le groupe a créé un mélange musical unique de jazz, de soul et de funk. Se faisant d’abord appeler les Jazziacs, le groupe a subi divers changements de nom avant de s’installer sur leur célèbre surnom. Kool & the Gang a été officiellement lancé en 1969 et est maintenant de véritables légendes du funk, de la soul, du R&B et de la pop.

À ce jour, le groupe a remporté deux GRAMMY Awards, sept American Music Awards, 25 Top Ten R&B, neuf Top Ten Pop et 31 albums or et platine. De plus, leurs arrangements funk à toute épreuve et jazzy en ont fait à un moment donné le groupe le plus samplé de tous les temps. Kool et les gangs la musique a également été présente sur les bandes originales d’innombrables films, y compris des classiques comme Rocky, Saturday Night Fever et Pulp Fiction.

Surnommé « l’ouverture de l’Amérique » par CNN, Kool & the Gang a lancé la saison 2021 du Hollywood Bowl à Los Angeles le 4 juillet. Malheureusement, c’était l’apparition d’adieu de Dennis avec le groupe.

Dans une interview avec David Nathan de Blues & Soul en mai 1977, Thomas a déclaré : « Notre musique a toujours été acceptable pour les discothèques, avant la phase ‘DT’. Elle était conçue de cette façon. Nous voulions que notre musique soit funky – cela a toujours été important pour nous. Il y a certains domaines musicaux sur lesquels nous n’avons même pas commencé à travailler, des idées que nous n’avons même pas commencé à exprimer musicalement. C’est vraiment ce qui nous permet d’aller de plus en plus loin, car il nous reste encore tellement à explorer en termes de musique.