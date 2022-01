Le cofondateur de Lollapalooza, Ted Gardner, est décédé – à l’âge de 74 ans

Crédit photo : Anton Newcombe

Le co-fondateur de Lollapalooza, Ted Gardner, est décédé à l’âge de 74 ans. Certains des actes que Gardner a réussis racontent leur histoire à son sujet.

Ted Gardner a fondé le festival Lollapalooza avec le leader de Jane’s Addiction Perry Farrell en 1991. Anton Newcombe de The Brian Jonestown Massacre a partagé la nouvelle de son décès. « Je suis triste d’annoncer que Ted Gardner, notre manager est décédé aujourd’hui entouré de sa famille aimante », a tweeté Newcombe. « Un grand manager, mentor et ami va nous manquer. Nos condoléances à toute sa famille et ses amis.”

Gardner a lancé sa carrière en Australie avant de partir aux États-Unis en 1982 avec Men at Work lors de leur tournée internationale. Men at Work a été le premier groupe australien à décrocher un album n°1 et un single n°1 dans la région, avec Business as Usual et le single « Down Under ». Gardner dit après ce niveau de succès; il a visé plus haut après que son père lui ait demandé quand il allait trouver un vrai travail.

Gardner a lancé le festival Lollapalooza en 1991. « Un an, je suis rentré de Lollapalooza avec un chèque de 1,5 million de dollars, et il m’a regardé et s’est dit : ‘ouais, mais ce n’est pas un vrai travail, n’est-ce pas ?’ » Anton Newcombe a également partage une histoire amusante que Gardner lui a racontée sur Twitter, à l’époque où Lollapalooza est devenu viral parmi les fans de rock.

« L’histoire la plus drôle qu’il m’ait racontée était celle d’une réunion où Lollapalooza est devenu méga, et il entre, et Perry Farrell dit, Ted, nous avons mis Metallica en tête d’affiche », dit-il, « Putain, tu viens de ruiner ce festival. » Perry dit: « Ted, ils sont sur haut-parleur maintenant. » « Salut, Ted. »

Le succès du festival Lollapalooza lui a permis d’accueillir certains des plus grands noms du rock des années 90. Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Hole et les Beastie Boys se sont tous produits pour faire de Lollapalooza « le » show rock auquel assister, en grande partie grâce à Gardner et Farrell.

Ted Gardner a également travaillé comme directeur de tournée ou de production pour Frank Zappa, New Order et Echo & the Bunnymen. Il a également dirigé The Brian Jonestown Massacre et Floating Me. Gardner a également représenté Tool de 1992 à 2000, après s’être brouillé.

Il a poursuivi le groupe et leur maison d’édition pour 5 millions de dollars en 2000, alléguant qu’ils ne lui avaient pas payé 500 000 $ en commissions. Après cet incident, Gardner s’est retiré de l’industrie aux États-Unis et est retourné en Australie. Il a commencé Cross Section Management and Records avec Scott Mesiti en janvier 2007.