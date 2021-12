Le cofondateur de NFT.NYC déclare que l’adoption généralisée de la NFT a commencé en 2021

NFT.NYC, un rassemblement annuel dans le monde de l’art du jeton non fongible (NFT) et de la blockchain numérique, a eu une participation écrasante cette année. Le cofondateur de l’organisation, Cameron Bale, a révélé cette nouvelle lors d’une interview le 20 décembre, notant que la réunion avait attiré plus de 5 500 participants et sponsors cette année.

Selon Bale, la première fois qu’il a organisé l’événement, il y a trois ans, il n’a attiré que 500 personnes. Il a ajouté qu’à part ces 500 participants, la plupart des gens pensent que les NFT existent depuis environ un an. Bale a en outre noté que la plupart des participants de première année de NFT.NYC pensaient que NFT révolutionnerait de multiples industries au-delà des jeux et de l’art.

Il a ajouté qu’il était satisfaisant de voir des applications NFT dans le monde réel dans plusieurs secteurs. Soulignant certains des cas d’utilisation de NFT, Bale a déclaré que le principal cas d’utilisation concernait l’art et les objets de collection numériques, car ces applications sont faciles à comprendre. Il a ajouté que les NFT sont devenus courants dans des secteurs tels que les jeux, la billetterie, le divertissement et la génétique.

Bale a en outre noté que,

Enfin, en 2021, nous avons vu le début de l’adoption généralisée de l’art. Merci Beeple, Metakovan et Christie’s de l’avoir rendu grand public !

Cependant, il a noté que la communauté NFT ne verra pas l’impact qu’elle souhaite tant que les principaux médias et marques pouvant atteindre des millions ou des milliards de personnes n’adopteront pas l’espace.

Points à garder à l’esprit lorsque vous investissez dans NFT

En conseillant les investisseurs sur les caractéristiques à prendre en compte lorsqu’ils investissent dans NFT, Bale a déclaré qu’il tenait compte de trois caractéristiques avant d’investir son argent dans un projet. Ce sont l’utilité, la communauté et l’amour pour l’art du projet.

Expliquant comment les NFT peuvent être utilisés avec des biens de consommation, Bale a déclaré que NFT.NYC a mené un test dans lequel il a distribué 1 000 casquettes avec des balises NFC que les utilisateurs pouvaient numériser avec leurs smartphones. En scannant l’étiquette, les propriétaires de bouchons ont obtenu un NFT enregistré sur le produit. Toute personne ayant scanné l’étiquette après la première numérisation a reçu une notification indiquant que la première personne ayant scanné l’article était le propriétaire du produit.

Selon,

Je pense que c’est un excellent exemple car vous pouvez vérifier l’authenticité du produit physique en confirmant que le NFT qui l’accompagne a été inventé par la marque officielle. Un autre pour les produits de consommation sont les coupons. Bien sûr, les coupons numériques existent depuis toujours, mais l’utilisation de NFT comme réserve de valeur pour les coupons les rend interchangeables et composables.

Le co-fondateur de Post NFT.NYC affirme que l’adoption généralisée de NFT a commencé en 2021 est apparue en premier sur Invezz.