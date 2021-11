Le cofondateur de PayPal déclare que le prix du Bitcoin fait allusion à la crise économique

Le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, a déclaré que le prix du bitcoin indiquait une crise économique en cours. Thiel a exprimé que le prix du bitcoin atteignant 60 000 $ est un indicateur de cette crise. Selon Thiel, cela est principalement dû aux taux d’inflation stupéfiants que le pays a connus après la pandémie.

La Fed avait été accusée d’avoir imprimé de l’argent de manière imprudente pendant cette période sans aucune mesure en place pour affecter l’inflation qu’elle a déclenchée et, en tant que telle, a poussé les investisseurs à adopter des options d’investissement plus non conventionnelles pour se protéger contre cette inflation.

Cela correspond au sentiment général envers les marchés financiers. Les analystes de Goldman Sachs ont également souligné la hausse de l’inflation comme une raison de la croissance des crypto-monnaies, révélant qu’ils s’attendaient à ce que le prix de l’Ethereum augmente de 80% de plus si la ligne d’inflation continue sur son cours actuel.

Appeler la Fed

Thiel était présent à la deuxième Conférence nationale sur le conservatisme où il a exprimé son dégoût face à la manière dont la Fed a abordé la hausse de l’inflation dans le pays. Il a noté que la Réserve fédérale ne prête pas attention à la gravité des taux d’inflation dans le pays et, en tant que telle, n’a pris aucune mesure pour résoudre ce problème.

Le prix BTC est fixé au-dessus de 63 000 $ | source : BTCUSD sur TradingView.com

Le milliardaire a en outre critiqué les actions de la Fed, affirmant qu’elle était dans un état de « fermeture épistémique », un terme qui fait référence à la fermeture d’esprit. Thiel a exprimé son profond dégoût face à la vitesse à laquelle la Fed continue d’imprimer des dollars, un problème qui a été signalé par de nombreux acteurs des secteurs financiers. L’impression sans scrupules de dollars entraînera par inadvertance une hausse de l’inflation et nuira à l’économie, mais tous les avertissements semblent être tombés dans l’oreille d’un sourd.

Thiel a partagé que la hausse de l’inflation a jusqu’à présent influencé le succès du bitcoin et pourrait voir l’actif numérique poursuivre son rallye. Cependant, le milliardaire a demandé aux investisseurs d’être prudents lorsqu’ils investissent dans l’actif. « 60 000 $ de Bitcoin, je ne suis pas sûr qu’il faille acheter de manière agressive », a déclaré Thiel. « Mais sûrement, ce qu’il nous dit, c’est que nous traversons un moment de crise. »

Bitcoin contre l’économie

L’état de l’économie a été une préoccupation croissante sur les marchés financiers récemment. COVID avait vu les économies du monde entier subir des chocs massifs et les États-Unis n’ont pas échappé à l’attaque. Le taux d’inflation inquiète les investisseurs. Cependant, les dirigeants ne voient aucune raison de s’alarmer pour le moment.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a assuré au public qu’il n’y avait rien à craindre lors d’une conférence de presse en Irlande. Mais les citoyens ne l’acceptent pas et ont cherché des moyens de se protéger contre l’inflation qui, selon eux, continuera à augmenter.

C’est là que Bitcoin est entré en scène. Les rendements du bitcoin d’une année sur l’autre ont toujours surperformé les marchés financiers traditionnels, ce qui en fait une couverture adéquate contre l’inflation. Avec des rendements supérieurs à 200% chaque année, les investisseurs ayant de l’argent en BTC peuvent éviter en toute sécurité l’impact de l’inflation sur leurs actifs, qui s’élève actuellement à 5,4% au cours de l’année écoulée.

