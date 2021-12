Le cofondateur de Reddit convient que la technologie Blockchain ne va nulle part

Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit, a convenu que la technologie blockchain est là pour rester. Ses commentaires font écho à ce que les grandes institutions financières ont souligné, car elles s’accordent sur l’avenir de la technologie blockchain par rapport aux actifs cryptographiques individuels.

Dans une interview avec CNBC, Ohanian a noté qu’il avait déjà réalisé des investissements stratégiques dans certaines des principales sociétés opérant dans le secteur de la blockchain. Ohanian est également le fondateur de Seven Seven Six, une société de capital-risque.

Ohanian dit que la technologie blockchain est là pour rester

Au cours de l’entretien, Ohanian a noté qu’il était dans l’espace blockchain depuis un certain temps et pense que la technologie sous-jacente est là pour rester. Ohanian était l’un des investisseurs d’amorçage de Coinbase en 2012, dans les premières années de l’une des principales plateformes d’échange de crypto.

Ohanian a également parlé de la volatilité des crypto-monnaies en général. Il a noté que même si les crypto-monnaies étaient très volatiles et que la plupart d’entre elles ne pouvaient pas durer dans le futur, la technologie blockchain était « réelle » et était de plus en plus acceptée par certaines grandes entreprises technologiques.

Il a également ajouté qu’avec toute nouvelle technologie, il y avait les premières étapes, où la plupart des innovations s’installaient, et si certaines pouvaient s’estomper, il y avait celles qui pouvaient réussir. En tant que tel, un investisseur dans l’espace avait besoin d’analyser les avantages à long terme d’investir dans des crypto-monnaies.

Dossiers Reddit pour une introduction en bourse

Reddit est l’une des principales sociétés de médias sociaux au monde. La plate-forme est devenue populaire auprès des stocks de mèmes et est devenue une plaque tournante majeure pour les communautés crypto. La plateforme a récemment annoncé qu’elle avait déposé un dossier confidentiel pour une offre publique initiale (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

L’évaluation de Reddit a réalisé un solide profit au plus fort de la frénésie des actions meme plus tôt cette année. En février, la valorisation de l’entreprise a doublé pour atteindre 6 milliards de dollars par an. En août, lors d’une levée de fonds privée, la valorisation de Reddit était estimée à 10 milliards de dollars. La société s’attend à ce que sa valorisation atteigne 15 milliards de dollars au moment du flottant.

