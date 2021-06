Commerce et investissement

Le cofondateur de Reddit détient «un peu» d’Ethereum, mais a également investi dans Solana, Polygon et Optimism

Alexis Ohanian, dont le nom sur Twitter porte “eth”, pense que “Ethereum a… le plus à prouver”. Cependant, il s’intéresse tout autant aux actions mèmes qui ne sont pas des investissements « sains » mais qui ne vont nulle part, et les marchés doivent s’adapter à cela.

Le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, est depuis longtemps Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie, qu’il définit comme “l’argent à ultrasons”.

Il a récemment levé 150 millions de dollars pour un fonds de capital-risque, le premier lancé par sa nouvelle entreprise Seven Seven Six. Le nouveau fonds a investi dans 17 startups à ce jour, dont le programme de récompenses d’achat basé sur Bitcoin Lolli et la plateforme de trading Pipe Technologies.

Ohanian, dont le nom Twitter porte «ETH», est confiant dans le potentiel des monnaies numériques pour créer de grandes entreprises de pointe. Il a été l’un des premiers investisseurs dans le plus grand échange crypto américain Coinbase. Dans une récente interview avec Bloomberg, il a déclaré :

“Il y a un point de basculement maintenant qui s’est produit où suffisamment de gens ont acheté pour que cela ne disparaisse pas.”

Alors qu’il détient du Bitcoin, c’est de l’Ether qu’il détient “beaucoup”.

En effet, “Je pense qu’Ethereum a… le plus à prouver”, a déclaré Ohanian à CNBC dans une interview, ajoutant: “Il y a tellement d’applications intéressantes, les NFT ne sont que le début de ce qui se construit au-dessus de la blockchain Ethereum. “

Alors qu’Ether domine son portefeuille, il a révélé mardi qu’il était également “très intrigué” par d’autres projets de crypto-monnaie, à savoir. Solana (SOL), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Origin Protocol (OGN), Ethereum scaling solution Optimism et Helium (HNT).

En plus de noter leurs progrès et la croissance des utilisateurs dans l’espace cryptographique au rythme rapide, Ohanian investit également dans ces projets de cryptographie.

« Chaque semaine, une nouvelle histoire se déroule à l’intersection de la communauté et de la capitale ; la technologie accélère rapidement de nouveaux marchés financiers : de la cryptographie aux cartes à collectionner en passant par les NFT. »

Selon lui, les avantages de la nouvelle technologie, en particulier la « monnaie numérique », l’emportent de loin sur les risques. Et il s’attend à ce que les États-Unis adoptent cette nouvelle technologie au lieu d’entraver sa croissance avec des réglementations.

“J’espère que notre gouvernement et nos régulateurs s’appuieront sur les atouts pour que les États-Unis puissent conserver un avantage en matière d’innovation alors que la décentralisation nivelle massivement les règles du jeu mondiales.”

Ohanian s’intéresse tout autant aux actions des mèmes qu’aux crypto-monnaies et a investi des fonds personnels dans GameStop. “Divulgation complète, j’ai des actions, je détiens des actions depuis une minute maintenant”, a-t-il déclaré à propos de GME.

Bien que ces stocks de mèmes ne soient pas vraiment des investissements « sons », ni les médias sociaux ni les commerçants de détail ne disparaissent. “En fait, c’est le contraire qui se produit, et la nouvelle bourse (et tous les marchés) doivent s’adapter à cela”, a-t-il tweeté.

“Nous avons croisé un Rubicon ici avec des investisseurs particuliers, il n’y a pas de retour en arrière maintenant que tout le monde a accès aux informations, aux conversations en temps réel et aux transactions en un clic depuis leur téléphone – cela ne fera qu’augmenter.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.