Le cofondateur de Steami déclare que les CBDC coexisteront avec les crypto-monnaies

Junhaeng Lee, PDG et co-fondateur de Streami, une société de chaînes de blocs basée à Séoul qui exploite le plus grand échange de crypto-monnaie de Corée du Sud, Gopax, estime que les monnaies numériques émises par la banque centrale (CBDC) et les crypto-monnaies coexisteront. Il a révélé cette nouvelle lors d’une interview le 17 mai. Expliquant pourquoi il pense que les deux classes vont coexister, Lee a déclaré que les crypto-monnaies ont des caractéristiques avec lesquelles les CBDC ne peuvent pas rivaliser.

Dans l’interview, Lee a déclaré que les crypto-monnaies, en particulier la BTC, avaient des cas d’utilisation différents de ceux des CBDC. Selon lui, les applications des CBDC vont du paiement des impôts au paiement des produits et services. D’autre part, le principal cas d’utilisation de BTC est d’être une réserve de valeur, un trait qui la fait concurrencer l’or et les bons du Trésor. En tant que tel, BTC ne peut pas rivaliser avec les devises, qu’il s’agisse de Fiats ou de CBDC.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Con este fin, Lee señaló que BTC existirá en paralelo a las CBDC, solo que funcionaría como una reserva de valor que se puede garantizar y aplicar a una aplicación de blockchain basada en contratos inteligentes a la que puede acceder un grupo más amplio de personas en tout le monde.

La volatilité de la BTC n’affecte pas ses fondamentaux

Interrogé sur ses réflexions sur la volatilité de la BTC, en particulier maintenant que les tweets d’Elon Musk semblent dicter le prix de la pièce, Lee a déclaré qu’il ne pensait pas que la volatilité des prix n’avait rien à voir avec les fondamentaux de la BTC. Il a ajouté que les principes sur lesquels BTC est basé sont assez solides.

Avant Lee, Changpeng Zhao, PDG de Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie en termes de volume de transactions, a déclaré que les CBDC et les crypto-monnaies publiques ne coexisteraient que pendant une courte période. Selon lui, les CBDC différeront des crypto-monnaies conventionnelles à bien des égards. Par exemple, les CBDC n’offriront pas la même liberté que les crypto-monnaies publiques. De plus, ils n’auront pas de plafond d’approvisionnement limité, et Zhao pense que cela découragera de nombreux adopteurs de crypto qui sont entrés dans l’industrie pour ces mêmes raisons.

Il a ajouté que,

La plupart des monnaies numériques des banques centrales auront beaucoup de contrôle. En fin de compte, ce sont les principales propriétés qui préoccupent les utilisateurs.

BTC et la majeure partie du marché de la cryptographie se sont effondrés après qu’Elon Musk a annoncé que Tesla avait cessé d’accepter les paiements BTC jusqu’à ce que les mineurs de BTC trouvent une source d’énergie durable. Immédiatement après cette annonce, le BTC / USD a perdu 25,49% de sa valeur au cours des sept derniers jours pour se négocier à 42 703,32 $ (30 202,50 £), au moment de la rédaction de cet article.