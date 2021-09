Le cofondateur de Sushiswap, 0xmaki, devient chef de projet alors que DEX Exchange entame un nouveau chapitre

Le co-fondateur de Sushiswap, 0xMaki, a été licencié du rôle de chef de projet sur le principal échange décentralisé.

Le développeur pseudonyme a tweeté le 18 septembre qu’il démissionnait de son poste dans le projet. On ne sait pas très bien pourquoi 0xMaki, qui est effectivement la personne la plus importante de l’écosystème du sushi, part. Bien qu’il ne soit plus le chef de projet sur le protocole DeFi, 0xMaki continuera de conseiller Sushiswap, qui fonctionne principalement comme un échange décentralisé, un mineur de liquidité et une ferme de rendement.

0xMaki a pris le relais en tant que chef de projet l’année dernière, peu de temps après que son fondateur, Chef Nomi, ait soulevé des inquiétudes dans la communauté DeFi après avoir retiré 14 millions de dollars de fonds du Trésor, tirant effectivement ses utilisateurs hors de la boucle.

Bien que Nomi ait rendu plus tard le fonds, la réputation du protocole a été affectée négativement et le jeton Sushi a coulé de plus de 50 %. 0xMaki a assumé le rôle de chef de projet dans le protocole après le licenciement de Nomi en septembre de l’année dernière.

Sous la direction de 0xMaki, Sushiswap a connu une croissance significative alors que la bourse a élargi son offre de produits pour inclure des produits leaders et participants. Aujourd’hui, Sushi est le huitième plus grand DEX avec environ 4,49 milliards de dollars de crypto-monnaies bloquées dans des pools de liquidités.

Les fans de DeFi ont d’abord reconnu qu’un changement pourrait être en cours le 14 septembre, lorsque 0xMaki a été supprimé du portefeuille multi-signatures de Sushiswap. Un portefeuille multi-signatures nécessite généralement plusieurs signatures avant qu’une transaction puisse être exécutée sur la plate-forme.

Les arnaques aux sushis

SushiSwap n’a pas été sans controverse.

0xMaki a mentionné qu’il s’était dénaturé, bien qu’il n’ait pas parlé d’un piratage de 3 millions de dollars sur MISO, une plateforme de vente de jetons sur Sushi. Le vendredi 17 septembre, MISO, une plate-forme de jetons pour le populaire DEX SushiSwap, a été piratée pour plus de 3 millions de dollars d’Ethereum. Les fonds ont été restitués peu de temps après l’attaque.

En septembre de l’année dernière, le chef Nomi, le fondateur de Sushiswap, a commis une escroquerie courante connue sous le nom de tirage de tapis. Le développeur a pris 14 millions de dollars de financement des investisseurs du projet et l’incident a provoqué la colère de nombreux membres de la communauté SushiSwap.

Mais ce n’était pas la fin. San Bank-fried, PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX et co-fondateur de Sushiswap, 0xMaki, a proposé de reprendre le projet.

Source de l’image : Shutterstock