Le cofondateur de Zomato, Gaurav Gupta, démissionne des semaines après son introduction en bourse exceptionnelle ; dit, prenant un nouveau tournant dans la vie

Le cofondateur de Zomato, Gaurav Gupta, a démissionné.

Le co-fondateur de Zomato, Gaurav Gupta, a démissionné de la société quelques semaines après les débuts réussis de la société en bourse. Gaurav Gupta, qui a rejoint le géant de la livraison de nourriture il y a six ans, a été désigné co-fondateur de l’entreprise en 2019. Il dirigeait la fonction d’approvisionnement chez Zomato. “Je prends un nouveau tournant dans ma vie et je vais commencer un nouveau chapitre, en prenant beaucoup de ce chapitre déterminant de ma vie – les 6 dernières années chez Zomato”, a écrit Gaurav Gupta dans un e-mail envoyé aux collègues de Zomato. La sortie de Gaurav Gupta intervient quelques semaines après que la société a finalisé son offre publique initiale exceptionnelle, levant plus de 9 000 crores de roupies en bourse. Gupta a mené la charge de Zomato lors de son processus d’introduction en bourse. Sa sortie intervient quelques jours après que l’entreprise a décidé d’arrêter son service de livraison d’épicerie.

