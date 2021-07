Le cofondateur d’Ethereum de haut niveau a laissé la cryptographie sur des considérations de sécurité

19 juillet 2021 08:14 UTC

Par Clark

Bien qu’il ait cofondé la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, Anthony Di Iorio pense que la société n’utilise pas les actifs numériques.

Le co-fondateur d’Ethereum, Anthony Di Iorio, a déclaré son intention de quitter le commerce de la cryptographie, exprimant des considérations sur sa sécurité personnelle.

Selon les nouvelles du 17 juillet de Bloomberg, Di Iorio souhaite vendre sa société d’actifs numériques Decentral et rompre les liens avec tous les différents projets de cryptographie auxquels il participe actuellement, déclarant qu’il ne se sent pas en sécurité en raison de son profil élevé dans le secteur de la cryptographie :

« Il a un profil de risque qui ne me passionne pas trop. Je ne me sens pas essentiellement en sécurité dans cet espace. Si je me concentrais sur des problèmes plus importants, je pense que je serais plus en sécurité.

Issu d’une expérience dans le développement net, Di Iorio faisait partie des 8 co-fondateurs qui ont commencé à jouer sur Ethereum en 2014. Il a été directeur numérique de la Bourse de Toronto en 2016 et a ciblé l’investissement en capital-risque et le conseil en démarrage dans dernières années.

En 2016, l’entrepreneur canadien de 48 ans a soutenu la société de blockchain Decentral, qui exploite Jaxx Liberty – un portefeuille de crypto-monnaie multiplateforme qui compte une base d’utilisateurs d’un million.

Depuis 2017, Di Iorio voyage avec une équipe de sécurité. En 2018, Forbes a calculé que sa valeur nette était le montant maximum de 1 milliard de dollars, ce qui inclut Di Iorio dans sa liste de crypto-monnaies pour l’année. Au cours d’une année similaire, Di Iorio a été mis sous les projecteurs lors de l’achat du plus grand condo au Canada pour 22 millions de dollars et en utilisant la crypto pour une partie du paiement.

Di Iorio prévoit actuellement de vendre Decentraland pour “des centaines de millions”, souligne qu’il peut uniquement régler pour de l’argent ou des actions dans une autre société pour le règlement, et ne peut pas envisager d’offres créées en crypto-monnaie.

L’entrepreneur a également souligné qu’il n’aimait pas spéculer sur l’avenir des startups blockchain.

Dans le but de rechercher de nombreuses activités philanthropiques, Iorio a rejoint le projet Arrow – qui prévoit de créer le premier véhicule zéro émission du Canada – avec l’entrepreneur déclarant que la crypto n’aidera qu’une petite variété de problèmes du monde :

«Je souhaite me diversifier pour ne pas être un gars de la cryptographie, mais être un gars confronté à des problèmes compliqués. J’intégrerai la crypto si nécessaire, mais souvent, ce n’est pas… c’est vraiment un petit pourcentage de ce dont le monde a besoin.

Sur les huit co-fondateurs d’Ethereum, seul Vitalik Buterin continue de jouer activement sur la plate-forme blockchain.

Charles Hoskinson et Gavin Wood ont lancé des blockchains rivales, en particulier Cardano et Polkadot. Mihai Alisie et Joeseph Lubin ont lancé des entreprises spécialisées dans les applications et le développement d’Ethereum, en lançant séparément le projet AKASHA et ConsenSys.

Les fondateurs restants, Amir Chetrit et Jeffrey Wilcke, ont créé des plans similaires à Di Iorio en quittant la crypto pour se concentrer dans différentes industries.

