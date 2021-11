Le cofondateur d’Ethereum parle de la baisse de Bitcoin et d’Ethereum | Invezz

Bitcoin et Ethereum ont connu une semaine difficile. La première crypto-monnaie est récemment tombée à 59 000 $ avant de trouver son équilibre à 60 000 $. D’autre part, Ethereum se négocie actuellement à un plus bas mensuel de 4 300 $.

Le fondateur de ConsenSys, également co-fondateur d’Ethereum, Joe Lubin, a parlé de cette évolution dans une interview avec Bloomberg et a déclaré que la volatilité au quatrième trimestre était plus élevée, d’où les baisses du marché.

Le secteur DeFi et NFT s’est développé

Lubin a également évoqué un changement dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi) et le secteur des jetons non fongibles (NFT). Selon Lubin, le boom du NFT était « tout simplement spectaculaire ». Les NFT ont connu une croissance énorme cette année, et le boom s’est propagé dans différents secteurs, notamment le sport, le divertissement et l’art.

Lubin a en outre noté que DeFi avait grandi pour présenter actuellement DeFi 2.0, qui était une « approche plus durable » pour cet écosystème. Il a également affirmé que les institutions DeFi commençaient à avoir un impact majeur sur l’industrie, un développement majeur dans le secteur de la crypto-monnaie.

Les développements qui se sont produits dans l’ensemble du secteur décentralisé comprennent la création d’une démocratisation et d’une base de confiance qui ont transformé le secteur financier décentralisé.

ConsenSys travaille sur Web 3 et Metaverse

Lubin a également mentionné le rôle que ConsenSys joue dans le développement de Web 3 et l’adhésion au métaverse. Lubin a déclaré que ConsenSys construirait un « métaverse centré sur le consommateur » alimenté par la blockchain.

Il a souligné qu’un métaverse qui fonctionne via la blockchain fonctionnerait comme des protocoles d’application décentralisés et impliquerait la tokenisation de nombreuses choses différentes. Ce métaverse offrirait également une gouvernance décentralisée et stimulerait l’engagement via des plateformes sociales centrées sur l’utilisateur.

Le Metaverse et le Web 3 ont été des sujets brûlants dans les secteurs de la cryptographie et de la technologie ces derniers temps, et avec de grandes entreprises comme Facebook et Microsoft rejoignant le Metaverse, de nombreux développeurs explorent maintenant ce domaine pour profiter de la croissance.

Lubin a également parlé du fait que Solana est un tueur d’Ethereum. Il a noté que Solana (SOL / USD) et d’autres réseaux de blockchain similaires n’étaient pas en concurrence avec Ethereum (ETH / USD) mais avec d’autres solutions de couche deux. En outre, il a noté que ces protocoles étaient axés sur l’exécution et non sur la sécurité et la disponibilité des données.

