Le cofondateur d’Ethereum révèle sa vision de l’ETH 2.0 | Invezz

La mise à jour Ethereum en attente, connue sous le nom d’Ethereum 2.0, est en préparation depuis des années et les développeurs ont enfin pu commencer à la déployer il y a environ un an. Cependant, le processus est lent et long, et il n’est pas encore terminé, même maintenant.

Mais, beaucoup anticipent toujours sa sortie complète et suivent chaque mouvement des développeurs avec un grand intérêt. C’est pourquoi le co-fondateur du projet, Vitalik Buterin, a récemment publié sa propre vision de la feuille de route plausible de l’ETH 2.0, révélant essentiellement ce qu’il imagine que cela pourrait être une fois qu’il arrivera enfin dans son intégralité.

Buterin a présenté un avenir dans lequel Ethereum (ETH / USD), qui reste la plus grande plate-forme de contrat intelligent de l’industrie de la cryptographie, peut augmenter son évolutivité et répondre aux normes les plus élevées de résistance à la censure et au manque de confiance.

La nouvelle idée de Buterin

Buterin a publié un article de blog hier 6 décembre, intitulé « Endgame ». Il y a présenté une expérience de réflexion sur la façon dont une grande blockchain, définie par une fréquence de blocs élevée, des milliers de transactions et une grande taille de bloc, peut toujours être considérée comme sans confiance et résistante à la censure.

Habituellement, ce niveau d’évolutivité a un prix, et le prix est la centralisation. Cependant, Buterin a ensuite fourni une solution qui n’aborde pas le problème de la centralisation en soi, mais propose une feuille de route pour la mise en œuvre.

Buterin a suggéré l’introduction d’un deuxième niveau de participation qui utiliserait de petites quantités de ressources pour effectuer la validation des blocs distribués. Avec les mises à jour que vous avez suggérées, il serait possible de créer une chaîne dans laquelle la production de blocs reste centralisée, mais la validation des blocs est peu fiable et très décentralisée. Plus que cela, il aurait une fonction anti-censure spécialisée qui empêcherait la censure des producteurs de blocs.

Enfin, il a conclu en disant qu’il y a une forte probabilité que la production de blocs reste centralisée quelle que soit la voie vers l’évolutivité empruntée par le projet. Cependant, votre solution propose de décentraliser certaines parties du processus, ce qui est encore un pas dans la bonne direction.

