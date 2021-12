Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, publie une «feuille de route plausible» sur la mesurabilité

Ces derniers temps, le réseau Ethereum a reçu de nombreuses critiques concernant les frais de transfert de connaissances et la mesurabilité du protocole. Lors d’un article de journal connu sous le nom de « Endgame », imprimé le 6 décembre, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a mentionné son intention d’augmenter la mise à l’échelle, la transition imminente de la preuve de participation et la résistance à la censure.

Buterin décrit une feuille de route plausible pour la mise à l’échelle d’Ethereum dans le journal Endgame Post

Vitalik Buterin, l’éminent co-fondateur du projet Ethereum, a imprimé ses réflexions sur quelques « feuilles de route plausibles » qui résoudraient les problèmes de mise à l’échelle du réseau. L’article du journal intitulé « Endgame » explique quelques idées en quelque sorte d’un « deuxième niveau de jalonnement avec de faibles besoins en ressources » et l’introduction de preuves de fraude ou de Zk-Snarks partout où les utilisateurs d’ETH obtiendront « à bon marché » une validité de bloc. La feuille de route que Buterin résume vise à dynamiser la blockchain sans parler de la résistance à la censure.

« Que pouvons-nous obtenir malgré tout ce qui peut être fait ? Buterin demande dans son dernier article de journal. « Nous obtenons une série partout où la production de blocs continue d’être centralisée, mais la validation des blocs est sans confiance et extrêmement redistribuée, et la magie anti-censure spécialisée empêche les producteurs de blocs de censurer. » Buterin tout ajoute :

C’est un peu moche esthétiquement, mais cela donnera les garanties essentielles que l’on a tendance à manquer d’unité : bien que chacun parmi les premiers piqueurs (les producteurs de blocs) soit enclin à l’offensive ou à la censure, le pire qu’ils puissent faire est tous se déconnectent entièrement, à cette fin, la chaîne arrête les transactions acceptées jusqu’à ce que la communauté regroupe ses ressources et configure un nœud principal qui soit honnête.

Buterin discute d’une feuille de route centrée sur le rollup Ethereum, de chaînes de blocs massives et de MEV inter-domaines

Le récent article de Buterin dans le journal fait suite aux discussions qui, à la fin du mois de novembre, les développeurs d’Ethereum ont parlé d’idées comme EIP-4488. l’arranger

peut réduire les prix du transfert de connaissances 5 fois moins, et le développeur d’Ethereum, Tim Beiko, a partagé ses réflexions sur l’EIP-4488 et la baisse des prix des rollups. Dans l’article du journal Endgame, Buterin a également parlé des cumuls d’effet de levier et de « l’avenir possible à long terme » de cette technologie.

« Ethereum est incroyablement bien placé pour réguler le monde futur actuel, malgré l’incertitude inhérente », souligne Buterin. « La bonne chose à propos de la feuille de route centrée sur le rollup d’Ethereum est que cela signifie qu’Ethereum est réceptif à tous les futurs, ET n’a pas à être obligé de planifier une opinion concernant le fait que l’on peut essentiellement gagner. » Buterin tout ajouté:

Les chercheurs d’Ethereum devraient se demander quels niveaux de décentralisation dans la production de blocs sont littéralement réalisables. cela ne devrait pas valoir la peine de proposer une construction de plomberie difficile|former|créer} une production de blocs extrêmement redistribuée simple si le MEV inter-domaines (ou même le MEV inter-segments à partir d’un rollup absorbant plusieurs fragments) le rend insoutenable de toute façon.

En termes de « grandes chaînes de blocs », Buterin dit « il pourrait y avoir un moyen pour eux de montrer quelque chose sans confiance et résistant à la censure, et nous verrons bientôt si leurs principaux développeurs et communautés évaluent vraiment la résistance à la censure et la décentralisation suffisamment pour eux pour essayer de le faire. Le billet de journal de Buterin se termine en disant que « cela peut apparemment prendre des années pour que tout cela se déroule ».

« L’unité de zone d’échantillonnage de la fragmentation et de la disponibilité des connaissances a compliqué la mise en œuvre des technologies. il faudra des années d’affinement et d’audits pour que les individus soient absolument à l’aise pour stocker leurs actifs lors d’un cumul ZK exécutant un EVM complet », conclut le post de Buterin sur Endgame. « Et l’analyse MEV inter-domaines n’en est qu’à ses balbutiements. Cependant, cela semblera de plus en plus clair, mais un avenir pratique, mais brillant, pour les blockchains grimpables va probablement émerger.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, publie une « feuille de route plausible » La mesurabilité de l’adressage est apparue pour la première fois sur BTC Wires.