Le cofondateur et PDG de Whole Foods, John Mackey, prendra sa retraite en 2022, 5 ans après l’acquisition d’Amazon

Le PDG de Whole Foods, John Mackey. Photo via Whole Foods.

Whole Foods a annoncé jeudi que son co-fondateur et PDG John Mackey prendrait sa retraite le 1er septembre 2022. Il sera remplacé par l’actuel COO Jason Buechel, qui a rejoint le géant de l’épicerie en 2013.

Mackey, 68 ans, a cofondé Whole Foods à Austin, au Texas, il y a plus de quatre décennies. Il est resté en charge grâce à la vente de 13,7 milliards de dollars de la société à Amazon en 2017.

“Jason était mon choix personnel pour me remplacer en tant que PDG et je suis heureux que la direction d’Amazon ait convenu qu’il est la bonne personne pour le poste”, a déclaré Mackey dans une lettre aux employés.

Mackey, autrefois surnommé le « Bill Gates des aliments biologiques », a déclaré qu’il pensait à sa relation avec Whole Foods avec une métaphore parent-enfant.

“Tous les parents arrivent à un moment où ils doivent lâcher prise et avoir confiance que les valeurs transmises vivront chez leurs enfants”, a-t-il écrit. “Ce moment est presque venu pour moi et pour Whole Foods.”

S’adressant aux employés lors d’un événement en 2017, Mackey a décrit sa première discussion avec les dirigeants d’Amazon comme “un véritable coup de foudre”. Il a déclaré qu’Amazon en tant que propriétaire aiderait Whole Foods à réduire ses coûts “tout en améliorant notre service à nos clients”. Il a également précisé que la technologie jouera un rôle important dans l’évolution de Whole Foods, citant la réputation d’innovation d’Amazon.

Amazon a immédiatement baissé les prix chez Whole Foods après la clôture de l’acquisition, et il a introduit un certain nombre de ses avantages d’adhésion Prime et d’autres innovations dans les magasins.

L’accord avec Whole Foods a aidé Amazon à étendre considérablement son empreinte physique dans le commerce de détail et sa pénétration dans l’espace de l’épicerie. La société développe également son réseau de magasins Amazon Go et Amazon Fresh, en plus de son service de livraison Amazon Fresh.

La pandémie a provoqué une augmentation des commandes de livraison pour Whole Foods et d’autres comme Instacart et Walmart. Whole Foods a livré plus de trois fois plus de commandes en 2020 qu’en 2019.

La semaine dernière, Amazon a annoncé qu’il appliquerait des frais de service de 9,95 $ pour les commandes de livraison de Whole Foods à partir du 25 octobre.