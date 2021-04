Le coiffeur de Meghan Markle explique ce que c’était de travailler avec elle | Royal | Nouvelles

Le coiffeur George Northwood a décrit cela comme un « moment spécial » à travailler avec Meghan et le prince Harry avant de quitter leurs fonctions royales. Dans un post Instagram en mars 2020, il a déclaré: « Cela a été un énorme privilège et beaucoup de plaisir de travailler avec le duc et la duchesse de Sussex au cours des deux dernières années.

«J’ai apprécié chaque minute de collaboration avec ce couple incroyable qui non seulement défend les petites entreprises, mais qui m’a beaucoup appris sur la diversité, l’égalité et l’importance d’une bonne santé mentale.

«Harry, Meghan et Archie, vous souhaitant beaucoup d’amour et de chance pour votre prochain chapitre passionnant!

« J’ai hâte de vous voir un jour bientôt – et tellement heureux de pouvoir maintenant partager notre temps spécial ensemble. »

M. Northwood a coiffé les cheveux de Meghan pour sa réception de mariage royal en mai 2018, ainsi que lors de tournées à l’étranger.

Il a dit qu’il avait «bien réussi» avec l’ancienne star de Suits lors de leur rencontre en 2019.

Le coiffeur a déclaré à Vogue: «Je suis allé à sa rencontre et nous nous sommes entendus tout de suite.

«Je pense l’avoir rencontrée en février, aux alentours de la Saint-Valentin 2018.

«J’étais un peu énervé avant et puis, dès que je l’ai rencontrée, elle était comme mes clientes californiennes.

«Elle a dit: ‘Je suis une fille de Cali’, et j’ai juste dit: ‘Une de mes préférées alors.’

« Nous nous sommes bien entendus – nous avons immédiatement parlé la même langue. »

Discutant de rejoindre Meghan lors de la tournée royale entre elle et Harry en 2018, il a déclaré: « Nous sommes allés en tournée pendant trois semaines en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Tonga, etc. des engagements en arrière, beaucoup d’apparences différentes et un calendrier complet, vous devenez donc très proche pendant cette période.

«En tant que coiffeur, vous avez juste un rôle plus intime, préparer quelqu’un.

« Nous avons rendu les cheveux de la fille de Cali un peu plus formels et nous avons vraiment ri. »

M. Northwood a également déclaré qu’il restait en contact avec Meghan et Harry après Megxit.

Il a déclaré: «Elle a toujours géré la pression avec tant de grâce et de professionnalisme.

«Nous nous alignons sur tant de valeurs et les choses qu’elle défend me tiennent à cœur.

«C’est un nouveau chapitre, évidemment, nous ne vivons pas dans le même pays mais je suis toujours là tout le temps.

«Elle réfléchit tellement à tout, elle vous soutient vraiment et soutient les petites entreprises.

« Travailler avec eux a été un énorme privilège et j’ai apprécié chaque minute – nous avons créé des moments emblématiques. »

Meghan et Harry ont quitté la famille royale en mars 2020 pour une nouvelle vie en Amérique.

Le couple, qui attend leur deuxième enfant, vit maintenant en Californie avec leur jeune fils Archie.

Plus tôt cette année, il a été confirmé que le départ des Sussex de la famille royale serait permanent.