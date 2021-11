Le Coin-Op Classic Arkanoid de Taito va redémarrer l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La société française Microids collabore avec le vétéran japonais Taito pour sortir un nouvel opus de la série Arkanoid : Arkanoid : Bataille éternelle. Son lancement est prévu l’année prochaine, avec le studio français Pastagames (Rayman Mini, Pix the Cat) en charge du développement. Aucune plate-forme n’a été confirmée jusqu’à présent, mais Microids est un solide partisan de la Switch depuis longtemps.

L’original Arkanoïde lancé dans les salles d’arcade en 1986 et fait partie du genre ‘block breaker’ popularisé par Atari’s Éclater. Il a été porté sur divers systèmes domestiques à l’époque, et une suite, Arkanoid : La revanche de Doh, arrivé en 1987, tandis que la suite SNES Arkanoid : Doh It Again et entrée arcade Arkanoid revient les deux sont arrivés sur le marché 10 ans plus tard en 97. Après encore 10 ans, Arkanoïde DS a été publié en 2007.

Le fondateur et propriétaire de Pastagames, Fabien Delpiano, a déclaré ceci :

Pour moi, c’était dans la ville française de Nice, 54 boulevard Jean Médecin, dans une arcade sombre appelée ‘Automat’. C’était plein de néons et de gens très divers, des motards aux collégiens. La borne d’arcade était époustouflante, avec sa pagaie à roulement à billes en métal, alors que je n’étais qu’un adolescent ordinaire de quinze ans essayant de vivre l’adolescence. Nous sommes immédiatement tombés amoureux l’un de l’autre et notre relation a duré plusieurs années. Nous avons tous notre propre histoire avec Arkanoid. C’est si bon de se retrouver après toutes ces années.

Masakazu Suzuki, directeur et directeur général de Taito, a ajouté :

Nous sommes très heureux que Microids, une entreprise en qui nous avons confiance, publie une version moderne d’un titre populaire que Taito a publié il y a 35 ans. Nous sommes convaincus que les anciens fans et les nouveaux joueurs seront très satisfaits du jeu.

