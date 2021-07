Le coin spa doit changer, dit Ilott après un énorme crash

Au sommaire: Callum Ilott, pilote de réserve d’Alfa Romeo, a demandé des changements à Spa-Francorchamps après avoir été témoin d’un deuxième accident grave à Raidillon en deux ans.

En bref

Ilott dit “assez, c’est assez” des accidents de Raidillon

« Je suis très surpris que rien n’ait encore changé » – Les pilotes d’IlottFour ont reçu des soins médicaux suite à un accident à Raidillon lors des premières étapes des 24 Heures de Spa hier. Kevin Estre et Franck Perera ont été emmenés au centre médical et libérés tandis que deux autres, Jack Aitken et Davide Rigon ont été transportés à l’hôpital pour des contrôles supplémentaires, bien que leurs blessures ne mettent pas leur vie en danger.

Ilott, le coéquipier Iron Lynx de Rigon, a également participé à la course de Formule 2 2019 sur le circuit dans laquelle Anthoine Hubert a perdu la vie suite à une collision au même virage. Après l’accident d’hier, Ilott a déclaré qu’il pensait que le virage devrait être modifié pour des raisons de sécurité.

“Il doit y avoir un changement à ce coin et je suis très surpris que rien n’ait encore changé”, a écrit Ilott sur les réseaux sociaux. “Trop c’est trop.”

Il a souligné que plusieurs de ses amis ont maintenant subi des accidents majeurs au coin de la rue. “Si j’ai tort de chercher une meilleure sécurité après avoir vu quatre de mes amis impliqués dans des accidents massifs, alors je pourrais aussi bien ne pas être humain”, a ajouté Ilott.

« Je suis revenu à Spa après 2019 et je reviendrai après cela. Mais cela ne veut pas dire que si quelque chose n’est pas assez bon, il ne doit pas être réparé.

La forme de Ricciardo n’est pas liée au changement de châssis en mi-saison Les changements de châssis chez McLaren n’ont pas mis en lumière les difficultés rencontrées par Daniel Ricciardo pour se familiariser avec la voiture de l’équipe.

Ricciardo a révélé le changement après avoir échoué à atteindre la Q3 pour la sixième fois cette année en qualifications hier. Cependant, le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré qu’il s’agissait d’une “rotation programmée de monocoques” et qu’aucun lien avec les problèmes de Ricciardo n’avait été découvert.

« Du côté de Daniel, on a déjà changé deux fois cette année mais il n’y a rien du côté monocoque.

Seidl a déclaré que McLaren connaissait les problèmes de Ricciardo et qu’ils se résumaient à la façon unique de conduire la MCL35M – et à la comparaison inévitable entre Ricciardo en difficulté et son coéquipier Lando Norris.

“Nous voyons clairement quels sont les problèmes que Daniel décrit également”, a déclaré Saidl. “Cela n’a rien à voir avec les pièces et ainsi de suite, [it] a à voir avec les caractéristiques de notre voiture.

« Au final, c’est une combinaison de Daniel qui s’habitue toujours à notre voiture. Mais en même temps, il a aussi un coéquipier qui est dans une forme incroyable et c’est pourquoi nous voyons cet écart de temps en temps. Et c’est tout.”

Perez s’attendait à un “bon temps au tour” après la dernière manche perdue

Perez n’a pas pu démarrer son dernier tour en Q3Sergio Perez a déclaré qu’il avait du mal à trouver une configuration qui fonctionne à son goût sur le Hungaroring. “Ce fut un week-end difficile en termes d’exploration du maximum de la voiture, avec des conditions qui ont tellement changé”, a déclaré le pilote Red Bull, qui partira de la course d’aujourd’hui depuis la quatrième place sur la grille.

« Hier, il faisait assez chaud et nous avons eu des problèmes et d’autres problèmes [on Saturday], il a donc été très difficile de remettre la voiture au bon endroit. Je sens certainement que je faisais de bons progrès en qualifications avec la voiture, avec la fenêtre de fonctionnement que nous avons. »

Perez a déclaré que son incapacité à entamer son dernier tour en qualifications lui avait coûté une chance utile de s’améliorer. “Je sentais que je faisais de bons pas et que c’était vraiment dommage de perdre ce dernier tour parce que j’avais l’impression qu’il y avait un bon temps au tour.”

L’élan est la clé des victoires de la série W – Chadwick

Jamie Chadwick, qui a pris la tête de la lutte pour le titre des W Series avec sa victoire en Hongrie hier, a déclaré que le renforcement de l’élan au cours du week-end a été la clé de ses deux victoires jusqu’à présent cette année.

“Je pense que cela semble être un peu la nature de la série cette année pour le moment”, a déclaré Chadwick, qui a devancé sa rivale Alice Powell au classement. « Si vous avez l’élan après les essais et que vous êtes à l’aise avec la voiture, cela semble un peu plus facile de l’utiliser et de l’appliquer aux qualifications et à la course.

« C’est bien d’avoir cet avantage de rythme ce week-end et de pouvoir le traduire en victoire. Je suis donc évidemment très content, mais encore qu’à la mi-saison pour ne pas trop prendre d’avance sur nous-mêmes.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Nous adressons nos meilleurs vœux à notre chauffeur de réserve Jack Aitken suite à un accident au @24HoursofSpa. Jack a été transporté à l’hôpital pour une évaluation plus approfondie et heureusement sans aucune blessure mettant sa vie en danger. Tout le monde dans l’équipe lui souhaite un prompt rétablissement. pic.twitter.com/1XaKy0TQE4 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 31 juillet 2021

Je pense que demain, si vous regardez une course ou un sport automobile n’importe où, sur la piste, dans les forêts ou à la télévision, prenez un moment pour apprécier ces bénévoles qui rendent tout cela possible. – Cllr Sam S Collins (@NorthHertsSam) 31 juillet 2021

Tu sais ce qui va rester avec moi aujourd’hui aussi ? J’ai parlé à un maréchal après l’incident, devant mon garage. Il était prêt à reprendre son poste si les courses avaient repris. Ils sont tous bénévoles. Franchement : ce sont des héros et ils font vivre notre sport. Respect maximum absolu. – Richard Morris (@RichardMRacing) 31 juillet 2021

J’adore ce nouveau format qui consiste à écarter tous les essais et à faire ensuite une séance de qualification le samedi après-midi. Il maintient les liens de la #F1 avec son passé, met en évidence la différence de rythme sur un tour et de course et maintient le grand prix au centre de l’attention.#HungarianGP – Keith Collantine (@keithcollantine) 31 juillet 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Déclaration BARC (BARC)

“Le British Automobile Racing Club a le regret de confirmer qu’à la suite d’un accident survenu lors d’une réunion de course sur le circuit de Brands Hatch aujourd’hui (samedi 31 juillet), un commissaire bénévole a tragiquement perdu la vie. Le reste de la journée de course a été annulé.”

La première course de la F4 espagnole à Motorland Aragon annulée en raison de la pluie (source)

“Le ciel s’est ouvert sur la piste quelques minutes avant que les voitures ne quittent la voie des stands. L’ouverture des stands a été initialement retardée de 10 minutes pour voir si les conditions s’amélioreraient après quelques minutes de très fortes pluies.”

Miller : Une lettre à la nation Racer (Racer)

“Faire face à votre mortalité n’est pas quelque chose à quoi penser tous les jours ou s’attarder parce que vous êtes vivant et que la mort n’est pas dans votre état d’esprit quotidien. Mais quand le cancer et la leucémie décident de se liguer contre vous, tout change et vous vous alignez soudainement dans une course de chaleur avec The Grim Reaper. Peut-être un 50-tourneur, peut-être un enduro ou vous pourriez avoir de la chance et courir pendant un an ou deux. “

