Le coin Tech d’AliExpress: vous pouvez ainsi économiser beaucoup d’argent sur les produits Xiaomi | La technologie

AliExpress réédite des codes de réduction exclusifs que vous pouvez utiliser pour économiser beaucoup d’argent sur les produits technologiques Xiaomi. Des mobiles, des aspirateurs, des écouteurs, des scooters et bien plus encore.

Qui n’aime pas économiser de l’argent lorsque vous êtes sur le point d’acheter un nouveau mobile ou un produit technologique? Eh bien, dans la semaine AliExpress oui et la semaine vous avez aussi codes de réduction exclusifs que vous pouvez appliquer sur de nombreux produits pour économiser quelques euros.

En ce moment, AliExpress a de nouveaux codes pour réduire jusqu’à 25 euros sur votre prochain achat technologique. Comment les obtenir? Lisez la suite pour savoir quoi, lesquels et comment les appliquer.

Cette fois, il s’agit de réductions chez El Rincón Tech où il existe plusieurs codes que vous pouvez utiliser depuis le 1er mai et au plus jusqu’au 16 mai prochain à 9 heures, heure péninsulaire.

Codes de réduction AliExpress pour El Rincón Tech

Les codes de réduction AliExpress vous permettent d’économiser de l’argent sur votre prochain achat, mais vous devez comprendre que ces codes peuvent s’épuiser ou que certains magasins ne les accepteront pas. Pour l’instant, il semble que tous les produits que nous indiquons fonctionnent, mais nous ne savons pas pendant combien de temps.

Ce sont les codes que vous devez utiliser jusqu’au 16 mai prochain.

05TECH25 rabais de 25 euros sur les achats supérieurs à 190 euros 05TECH15 rabais de 15 euros sur les achats supérieurs à 120 euros 05TECH10 rabais de 10 euros sur les achats de plus de 60 euros

Vous pouvez également trouver des codes supplémentaires qui s’appliquent à une grande variété de magasins. Essayez simplement les précédents et s’ils ne fonctionnent pas, passez à ceux-ci.

05ESOW6 réductions de 5 euros sur les achats de plus de 60 euros 05ESOW14 qui remet 14 euros sur les achats supérieurs à 100 euros 05ESOW20 réductions de 20 euros sur les achats de plus de 200 euros

Téléphones Xiaomi en vente sur AliExpress

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED, NFC pour les paiements mobiles et d’un processeur Snapdragon 678 capable de déplacer toutes les applications Android.

Parmi les mobiles en vente sur AliExpress ces jours-ci, vous pouvez trouver ce Xiaomi Redmi Note 10. Ce mobile dispose d’un écran de 6,43 pouces avec un processeur Snapdragon 678. Il dispose d’un système de caméra de 48 mégapixels avec un grand angle de 8 Mpx. et une caméra frontale de 13 Mpx.

Maintenant ça Redmi Note 10 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage Cela peut vous coûter 144 euros en utilisant le code 05ESOW20.

Le nouveau mobile Xiaomi qui vient de balayer en 2021 est maintenant disponible.Il dispose de la 5G et du nouveau processeur Mediatek Dimensity 800U, en plus de 5000 mAh de batterie.

Vous disposez également d’un Xiaomi Redmi Note 9T, un smartphone que nous avons déjà testé sur ComputerHoy.com avec un bon score et un excellent rapport qualité prix.

Il dispose d’un écran IPS de 6,53 pouces, d’un processeur Mediatek Dimensity 800U, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Ses appareils photo de 48 mégapixels comme principaux et 13 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo donnent de bons résultats. Il dispose également d’une batterie de 5000 mAh, d’une charge rapide et de la technologie NFC.

Vous pouvez trouver ce smartphone sur AliExpress Plaza pour 178 euros en utilisant le code de réduction 05ESOW14.

Smartphone d’entrée de gamme POCO avec de très bonnes spécifications, notamment en ce qui concerne la batterie et l’écran.

Pour les fans de la marque Poco sortie il y a quelques mois de Xiaomi, vous avez ce Poco M3 en vente, l’un des nouveaux mobiles de la marque que nous avons testé sur ComputerHoy.com.

Ce mobile est l’un de ces terminaux bons, beaux et bon marché. Il dispose d’un écran de 6,53 pouces avec une résolution Full HD, d’un processeur Snapdragon 662, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il dispose également d’une caméra principale de 48 Mpx et d’une caméra de 8 Mpx pour les selfies, d’une batterie de 6000 mAh qui lui confère une autonomie exceptionnelle et une charge rapide de 18 W.

Désormais, ce mobile coûtera 115 euros en utilisant le code 05ESOW14.

Smartwatch et bracelets en vente sur AliExpress

Amazfit Watches, l’une des entreprises qui collabore avec Xiaomi et qui fabrique ses smartwatches Xiaomi, participe également ces jours-ci aux remises AliExpress.

Vous pouvez trouver plusieurs de ses modèles les plus intéressants à des prix réduits. On parle de smartwatch comme la nouvelle Amazfit GTR 2, un très bon marché Amazfit GTS ou la nouvelle smartwatch pour les aventuriers Amazfit Trex Pro.

Scooters en vente sur AliExpress

Ce scooter électrique Xiaomi est un peu moins puissant que le modèle standard. Il a une autonomie de 20 km avec une vitesse maximale de 25 km / h.

Si vous cherchez une façon différente de vous déplacer dans votre ville, propre et rapide, mais surtout personnelle avec laquelle vous n’avez pas à partager une voiture ou un moyen de transport en commun, les scooters électriques sont parfaits.

Mon scooter électrique essentiel C’est l’un des derniers modèles lancés par Xiaomi et c’est le modèle de base que vous avez actuellement. Ce scooter a une vitesse de 20 km / h et une autonomie de 20 kilomètres, parfait pour se déplacer en ville.

Vous pouvez l’obtenir sur AliExpress Plaza avec une livraison rapide depuis l’Espagne pour 248 euros en utilisant le code 05ESOW20.

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, étendant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km / h.

My Electric Scooter 1S, une version supérieure qui a une autonomie de 30 kilomètres et une vitesse maximale de 25 km / h, est également en vente sur AliExpress Plaza. Sur les 449,99 euros qu’il coûte officiellement, ils restent à 398 euros en utilisant le code 05ESOW20.

Produits ménagers Xiaomi proposés

Xiaomi Mi Robot Aspirateur-Vadrouille 2 Pro + C’est l’un des nombreux robots aspirateurs qui passe également la vadrouille humide Xiaomi.

Cet aspirateur dispose d’un système 3D pour détecter les objets sur son chemin et ne pas les emporter. Une excellente idée surtout lorsque vous avez des animaux domestiques à la maison qui laissent des cadeaux par terre (clin d’oeil). Il évite également de heurter les pieds des meubles pour éviter de laisser des marques.

Il dispose d’un réservoir de 550 ml, d’une puissance d’aspiration de 3000 Pa et d’une batterie de 5,2000 mAh qui lui permet de fonctionner pendant 180 minutes. Il est contrôlé depuis l’application Xiaomi Mi Home où il affichera une carte de votre maison, les endroits où il est déjà passé ou même pour créer des zones où il ne doit pas entrer.

Cet aspirateur robot passe de 423 euros sur AliExpress à seulement 339 euros avec une livraison gratuite et rapide depuis l’Espagne en utilisant le code 05ESOW20 avant d’effectuer le paiement.

Ce purificateur d’air est recommandé pour les pièces jusqu’à 31 mètres carrés. Il est utilisé pour éliminer les particules en suspension, ce qui est utile pour les personnes souffrant d’allergies sévères.

Si vous êtes une personne allergique ou si vous vivez dans une grande ville, il est fort possible que, surtout en été et en hiver, vous ayez du mal à respirer. C’est pourquoi les purificateurs d’air sont de plus en plus courants dans les foyers du monde entier.

Ce purificateur Purificateur d’air Xiaomi Mi 3C C’est un produit parfait pour éliminer 99% des acariens, poussières, moisissures, poils ou toute substance en suspension dans l’air et qui finissent par vous affecter. Il nettoie également l’air de la pollution et des mauvaises odeurs, ce qui en fait un produit rond.

Vous pouvez l’obtenir sur AliExpress avec une livraison depuis l’Espagne pour 78,97 euros avec le code 05ESOW6.

