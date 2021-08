Le COLA de la sécurité sociale n’est pas une augmentation ⋆ 10z viral

in

du groupe Birch Gold :

Les officiel Le taux d’inflation américain est resté à son plus haut niveau en 13 ans de 5,4% en juillet 2021. C’est un chiffre déplorable, même si l’on considère qu’il s’agit de la « jauge d’inflation la plus basse de la Fed » de la Fed. Vous avez peut-être remarqué une tendance… L’inflation a commencé à augmenter en juin 2020 dans la foulée de la première vague de stimmies, et a bondi depuis janvier 2021, date à laquelle Biden a pris ses fonctions.

Il s’agit de la même tendance inflationniste à la hausse que le président de la Réserve fédérale, Powell, a affirmé être « transitoire », simplement « un accrochage ». Eh bien, récemment, la Maison Blanche a « changé le message » sur l’inflation et n’utilisera plus le mot-t (bien que ce changement de mots ne reflète aucun changement dans la pensée qui les sous-tend).

Les réponses honnêtes sont difficiles à trouver. Voici ce que nous savons :

L’inflation est là en ce moment.

C’est au moins deux fois et demie plus cible désignée par la Fed. Et personne ne sait Combien de temps ça va durer.

Cela crée de réels problèmes pour quiconque gagne ou dépense de l’argent. Surtout pour certains des Américains les plus économiquement vulnérables.

La sécurité sociale est là où l’inflation mord le plus

À The Motley Fool, Chuck Saletta résume les raisons pour lesquelles l’inflation met la sécurité sociale en danger :

La sécurité sociale augmente les prestations en fonction de l’inflation. Les fonds fiduciaires de la sécurité sociale n’investissent que dans les bons du Trésor américain, qui ne suivent pas l’inflation. Cette combinaison met la pression sur un programme qui connaît déjà des difficultés financières à long terme. [emphasis added]

Dans le passé, nous avons couvert la lutte de la fiducie de sécurité sociale pour obtenir un retour sur investissement. C’est assez mauvais.

Mais le programme lui-même est également menacé. Les prévisions actuelles sont que les fonds fiduciaires s’épuiseront d’ici 2035. Selon une note découverte par Saletta : « la pandémie de COVID-19 a probablement réduit d’un an la durée de vie des fonds fiduciaires ».

Si cette prédiction se vérifie, les Américains qui prévoient de prendre leur retraite au cours des 13 prochaines années, ainsi que les millions qui dépendent déjà des paiements de la sécurité sociale, pourraient être en difficulté. Pire encore, il est possible que cette prévision particulière soit trop généreuse, car une prévision fait épuiser le fonds de 2028. C’est seulement à sept ans.

Et si cela ne suffisait pas, Saletta souligne que le prochain ajustement du coût de la vie (COLA) posera un défi supplémentaire :

Les indices de la sécurité sociale profitent à l’inflation, et les projections actuelles suggèrent que les augmentations des prestations pourraient même dépasser les 6% en 2022. Cela mettra probablement encore plus de pression sur les fonds fiduciaires déjà sollicités de la sécurité sociale.

Si la bosse de 6% se produit, bien sûr, cela sera utile. Mais comme nous l’avons vu à plusieurs reprises auparavant, grâce à l’inflation, c’est plus une illusion qu’un avantage réel.

Il est temps d’arrêter d’appeler COLA une “augmentation”

Il est assez courant de considérer toute augmentation de revenu comme une augmentation. Après tout, vous obtenez un plus grand nombre de dollars qu’auparavant. Le COLA de la sécurité sociale n’est pas différent.

Mais peut-être est-il temps de penser différemment ? Comme l’explique un article de Forbes :

Ces ajustements des prestations de sécurité sociale visent simplement à maintenir les prestations en ligne avec l’inflation, et les travailleurs eux-mêmes s’attendront à ce que des augmentations de salaire correspondant à l’inflation leur soient dues, et considèrent qu’une augmentation au niveau de l’IPC n’est pas du tout une véritable « augmentation ».

L’Administration de la sécurité sociale calcule son COLA à une certaine période de l’année sur la base de l’IPC officiel à cette époque. Mais cela ne tient pas compte de votre taux d’inflation personnel, ni même du maintien d’un niveau de vie de base.

Au sens le plus simple, on ne peut pas compter sur la pérennité de la Sécurité sociale. Nous ne pouvons compter sur aucun retour de (ou sur) l’argent durement gagné que nous avons versé à la sécurité sociale au fil des décennies.

Imprimer plus d’argent pour remplir les comptes de la fiducie avec de l’argent fera simplement augmenter l’inflation. Il ne semble pas y avoir de moyen de résoudre ce problème, et certainement pas à temps.

Encore une fois, c’est à nous, en tant qu’individus, de prendre en charge et de prévoir notre propre avenir.

Ayez confiance en vous, pas en la sécurité sociale

Peut-être que le programme de sécurité sociale sera sauvé grâce à un acte sans précédent de coopération partisane et de discipline fiscale. Peut-être que cela arrivera même avant la onzième heure. La course pour sauver la sécurité sociale est beaucoup plus susceptible d’être un film fait pour la télévision qu’une solution du monde réel.

