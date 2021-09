Le Colisée, un nouvel obstacle pour l’Atlético de Madrid

in

21/09/2021 à 13:27 CEST

L’Atlético de Madrid de Cholo Simeone se rend au Coliseum Alfonso Pérez pour affronter Getafe de Míchel lors de la sixième journée de Liga. Il le fait après avoir montré quelques lacunes offensives contre l’Athletic Club et avec trois nuls lors de leurs quatre derniers matches officiels toutes compétitions confondues, l’un d’eux en Ligue des champions contre Porto.

Les rojiblancos, qui ils ont cédé la tête au Real Madrid le week-end dernier, il leur faut trois points pour renverser la dynamique et se remettre sur le chemin de la victoire. Pour ce faire, ils visiteront un fief particulièrement doué pour : n’a plus perdu depuis novembre 2011 et a marqué 19 points sur 21 possibles au cours des sept dernières saisons.

Les azulones, quant à eux, ont plus d’urgences que l’équipe matelas : ils ajoutent cinq défaites en cinq matchs et ont été battus (3-0) lors de leur visite au stade Vallecas. Getafe est, avec Alavés, le Sporting de Gijón et Málaga, la seule équipe qui a récolté cinq défaites lors des cinq premières journées de LaLiga au 21e siècle.

Getafe, une rivale -a priori- accessible

L’Atlético de Madrid affronte Getafe en chute libre depuis le départ de José Bordalás pour Valence. Les azulones n’ont plus battu l’équipe matelas, ni à domicile ni à domicile, depuis novembre 2011 : 15 défaites et deux nuls en Liga et une défaite et un nul en Copa del Rey, lors de l’édition de la saison 2012/13.

Les hommes de Míchel affrontent deux journées clés face à deux des rivaux les plus difficiles de la compétition : Atlético de Madrid de Cholo Simeone et Real Betis de Manuel Pellegrini. L’entraîneur est, avec Javi Calleja, l’un des bancs les plus chauds de la Liga en ce début de saison.