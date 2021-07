Le collectif de licences mécaniques retardera le paiement non réclamé, déclare l’USCO

Le United States Copyright Office a officiellement publié un rapport conçu pour « recommander les meilleures pratiques » pour le Mechanical Licensing Collective (MLC) alors qu’il s’efforce de résoudre les redevances inégalées et de procéder à une première distribution des redevances non réclamées, y compris une recommandation de grande envergure concernant le calendrier. associé à la première distribution de ce type de l’entité.

L’USCO vient de publier le document, couvrant environ 158 pages (117 pages pour le rapport proprement dit) et contenant toutes sortes de recommandations opérationnelles pour le Mechanical Licensing Collective, qui a ingéré au nord de 420 millions de dollars de redevances impayées du service numérique. fournisseurs (DSP) à la mi-février de cette année. Il convient de noter ici que ces DSP ont fait face à la compensation inégalée pour profiter de «la limitation de responsabilité pour les utilisations antérieures sans licence» décrite dans la Music Modernization Act (MMA) de 2018.

De plus, la MMA précise que le Mechanical Licensing Collective doit « détenir les redevances accumulées associées à des œuvres musicales particulières (et des actions d’œuvres) qui restent sans contrepartie pendant une période d’au moins 3 ans après la date à laquelle les fonds ont été reçus », avec la même exigence s’applique à la tranche susmentionnée transmise par les DSP, mais avec une fenêtre de trois ans commençant lorsque les DSP eux-mêmes ont accumulé (non transféré) les redevances.

Il est intéressant de noter que « bien que la loi stipule que la période minimale de trois ans commence à courir à partir du moment où les « fonds ont été reçus par le [MLC],» l’Office recommande que la MLC, dans la pratique, applique la période minimale de trois ans à compter de la date à laquelle l’utilisation sans contrepartie associée à ces fonds est mise à disposition sur le portail de réclamation [which is currently in development and is separate from the existing registration-focused portal], surtout s’il y a un décalage important entre ces événements.

La MLC ne semble pas avoir établi de calendrier précis pour le déploiement du portail de réclamation, dont la contrepartie d’enregistrement mentionnée est arrivée sur les lieux l’année dernière. De plus, l’entité a procédé à sa première distribution de redevances en avril, bien qu’elle inclue des redevances mécaniques (non inégalées). En tout état de cause, le rapport indique clairement que l’USCO accorde la priorité à l’exactitude et à la rigueur plutôt qu’à l’opportunité en ce qui concerne la distribution initiale des redevances non réclamées de la MLC.

À la fin de la période de détention de trois ans – qui est conçue pour garantir que la plus grande partie possible de l’indemnisation due parvienne aux parties appropriées – les redevances non compensées restantes se transforment en redevances non réclamées et “deviennent éligibles à la distribution par part de marché relative” pour les titulaires des droits d’auteur identifiés par la MLC. Et après le premier de ces versements, au moins une distribution doit avoir lieu par année civile suivante.

Mais malgré cette fenêtre de rétention déjà longue, le Copyright Office a expliqué dans une phrase de 75 mots : « Il y avait un large consensus parmi les commentateurs que les distributions de redevances accumulées non réclamées ne devraient pas être incitées ou précipitées, et que la période de rétention devrait être plus long que le minimum légal, au moins pour la première distribution, afin de laisser le temps à la MLC de commencer à fonctionner à son plein potentiel et aux titulaires de droits d’auteur d’être informés de la MLC et de la licence globale et de s’enregistrer et de revendiquer par le biais d’un solide et portail convivial.

Élaborant sur ce point, l’USCO a poursuivi en révélant « que les redevances non réclamées devraient être détenues plus longtemps que les périodes minimales légales, le cas échéant, et que la durée des périodes de détention prolongées devrait être liée au respect de critères spécifiques.

«Dans le cas de la première distribution, le Bureau recommande qu’elle ne se produise pas pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la possibilité de réclamer dans le portail est mise à la disposition du public avec des fonctionnalités complètes et complètes et remplie de toutes les utilisations inégalées de périodes antérieures à la date de disponibilité de la licence », a poursuivi l’entité.

En outre, un portail bêta incomplet « ne devrait pas déclencher le début de la période de cinq ans », qui pourrait même s’étendre sur plus d’une demi-décennie – « la MLC devrait appliquer des critères pertinents pour déterminer si la première distribution doit être encore différée. .

“L’historique de SoundExchange constitue un précédent pour un tel retard, et le Bureau estime qu’un retard est raisonnable et justifié ici”, poursuit le document. « La MLC devrait confirmer qu’elle a atteint un degré élevé de qualité globale des données avant de procéder à la première distribution, et dans la mesure où cela est mesurable, le Bureau recommande que la première distribution n’ait pas lieu tant qu’au moins une majorité significative de toutes les œuvres musicales connues ne sont pas fiables. identifiés dans la base de données publique.

“L’Office est d’accord avec les commentateurs et recommande que si la MLC va se tromper, elle devrait pécher par excès de détention plus longtemps des redevances non réclamées”, a écrit l’USCO, qui “ne pense pas qu’une telle période fixe minimale soit si longue qu’elle serait nuire à l’industrie dans son ensemble ou conduire à la procrastination indéfinie que certains commentateurs ont cherché à éviter.

Une grande partie du reste du rapport détaillé concerne des points apparemment évidents – « le Bureau convient avec les commentateurs que les efforts de la MLC pour s’engager dans l’éducation et la sensibilisation sont essentiels et qu’il ne devrait pas y avoir d’approche unique » et « le L’Office convient avec les commentateurs que le répertoire d’œuvres musicales et les données sur la propriété de la MLC doivent être de qualité suffisante pour être considérés comme faisant autorité.

Exprimant son soutien aux recommandations de l’USCO sur la MLC dans un communiqué, le président de la Songwriters Guild of America (SGA) Rick Carnes a déclaré en partie : « Il s’agit d’une recommandation d’une importance cruciale qui donne aux auteurs-compositeurs et compositeurs plus de temps pour réclamer les redevances qui leur sont dues sur le au moins 425 millions de dollars de redevances inégalées actuellement détenues par la MLC.