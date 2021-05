Le collectif PSK se dirige vers Kohls.com – WWD

PSK Collective commence à jouer avec Kohl’s.

La marque de vêtements de sport, créée par Phaidra Knight, membre du Temple de la renommée du World Rugby, lance aujourd’hui le PSK Collective sur kohls.com.

«Kohl’s Corp. a toujours soutenu un bagage diversifié de marques, de designers et de membres de l’équipe, ce qui en fait une solution idéale pour PSK Collective», a déclaré Knight. «La diversité, l’inclusivité et l’égalité sont les valeurs qui continuent d’être nos forces motrices derrière la marque et nous aimons diffuser le message auprès des détaillants qui soutiennent notre mission.»

Le PSK Collective d’environ 35 pièces sur kohls.com comprend des pièces de performance et d’athlétisme PSK Collective inédites exclusives à Kohl’s, telles que des soutiens-gorge de sport, des leggings, des shorts de vélo, des joggeurs, des sweats à capuche et d’autres vêtements de détente, destinés à être portés à la fois. dans et hors de la salle de gym.

Les prix varient de 39 $ à 69 $ et la ligne débutera avec les tailles XS à XL, mais s’étendra à 3XL d’ici la fin de l’année.

Il y aura de nouvelles gouttes chaque mois, ou des ajouts à la collection originale. À l’heure actuelle, la société a déclaré qu’il n’était pas prévu d’étendre la collection aux magasins physiques de Kohl. Cependant, certaines pièces du PSK Collective peuvent être trouvées chez d’autres détaillants tiers, tels que Walmart.

Knight a lancé PSK Collective en 2020 en partenariat avec The Powell Companies Real, une entreprise de développement de marques de vêtements. L’objectif du collectif PSK, a déclaré Knight, est d’aider les filles et les femmes à atteindre une plus grande équité dans le sport. C’est pourquoi la marque fait don de 15% de ses bénéfices à la Women’s Sports Foundation, une organisation à but non lucratif qui soutient les athlètes féminines.

Plus tôt cette année, PSK Collective a été lancé sur walmart.com. L’expansion de la marque sur kohls.com intervient alors que le marché des vêtements de sport continue de prospérer – alors même que les vaccins sont déployés et que de nombreuses personnes envisagent de retourner dans leur milieu de travail en personne. Les consommateurs semblent déterminés à rester à l’aise. En fait, le marché mondial des vêtements de sport devrait représenter près de 547 milliards de dollars d’ici 2024, selon Allied Market Research.

C’est peut-être pourquoi il y a tant de joueurs dans le jeu. Apparemment, tout le monde – de Target Corp. à Aerie d’American Eagle Outfitters Inc. en passant par Madewell et Gwyneth Paltrow faisant équipe avec le designer Proenza Schouler pour la ligne athlétique de Goop – est entré dans le jeu. Certains peu avant la pandémie, d’autres pendant.

Il existe également des géants du sport comme Nike Inc., Adidas AG et Under Armour Inc., ainsi que de plus petites marques de vêtements de sport, telles que FP Movement by Free People d’Urban Outfitters Inc., Athleta et Fabletics de Gap Inc., qui toutes ne manque pas de fans. Même Rihanna cherche à concourir.

Il en va de même pour Kohl. En mars, le détaillant a lancé une nouvelle ligne d’athlétisme de marque privée appelée FLX.

«L’introduction de PSK Collective est un autre exemple de notre travail continu pour développer notre activité active et bâtir sur notre vision de devenir la destination du style de vie actif et décontracté pour toute la famille», a déclaré Doug Howe, directeur du merchandising de Kohl. «Alors que Kohl’s continue de se concentrer sur l’élévation de son portefeuille de marques actives et décontractées pour répondre à la tendance croissante à la précarisation, nous sommes ravis d’ajouter PSK Collective à nos offres athleisure. PSK Collective propose non seulement une collection unique de vêtements de sport alliant streetwear et sportswear, mais sa mission d’autonomiser les jeunes athlètes féminines grâce à des tailles et des styles inclusifs résonnera auprès de nos clients actuels et attirera de nouveaux clients plus jeunes chez Kohl’s. »