Le collectionneur de cartes Pokémon est après chaque brillant, de Charizard à Espeon

Image : Société Pokémon

Le battage médiatique de Shiny Pokémon est sorti des jeux et dans la vraie vie avec un fan de jeux de cartes à collectionner qui essaie de collectionner l’une de toutes les variantes de couleur de monstre qui existent actuellement. Bonne nouvelle : il n’a besoin que d’une carte de plus. Mauvaise nouvelle : certaines personnes le vendent jusqu’à 30 000 $.

Les Shinies ont été introduits numériquement dans Pokémon Or et Argent pour donner aux joueurs des créatures encore plus rares à attraper. Contrairement aux versions standard de Pokémon, les Shinies ont des variantes de couleurs uniques et seulement environ 1/8000 chances d’apparaître. Cette rareté a encouragé certains joueurs au fil des ans à se concentrer principalement sur la collecte de toutes les options Shiny, créant finalement une fin de jeu qui leur est propre. C’est un passe-temps rempli de chagrins fréquents chaque fois qu’une capture échoue et de moments d’exaltation extrêmement inhabituels lorsqu’une longue chasse à un monstre spécifique est enfin récompensée.

Mais les brillants n’existent pas seulement dans les jeux vidéo, ils sont également présents dans le jeu de cartes. Alors que de nombreux collectionneurs recherchent les cartes les plus rares et les plus chères, certains comme Toby ont créé leurs propres objectifs de collecte uniques, et dans son cas, le projet s’inspire directement des jeux Pokémon eux-mêmes.

“D’après mes calculs, il y a environ 378 cartes dans le Pokémon TCG qui présentent des Pokémon brillants”, a écrit hier Bird Keeper Toby, un Pokémon YouTuber, sur Instagram. Il possède maintenant exactement 377 de ces 378 options, ce qui signifie qu’il est sur le point de terminer un recueil brillant dans le jeu de cartes. Celui qui lui manque ? Une étoile d’or Umbreon. Il s’agit d’une carte ultra rare d’un ensemble promotionnel de 2007 lié à des événements du monde réel, ce qui signifie que les possibilités de l’obtenir étaient relativement limitées. Et donc, il est actuellement répertorié par un vendeur sur Ebay pour 30 000 $ pour une version avec une note de qualité impeccable des services de classement officiels, autrement connu sous le nom de PSA-10.

G/O Media peut toucher une commission

“S’il y a quelqu’un avec cette carte à un prix raisonnable ou même endommagé, je serais tellement reconnaissant de compléter ma collection”, a-t-il écrit. Bien qu’une carte en bon état coûte cher, Toby est prêt à se contenter de cartes rayées ou même pliées – il pourrait donc probablement trouver un Umbreon brillant pour beaucoup, beaucoup moins.

Pendant longtemps, les Pokémon Brillants étaient encore plus rares dans le jeu de cartes car la plupart sont imprimés dans les options de couleur standard. Mais l’extension Hidden Fates 2019, basée sur Pokémon Soleil et Lune, en a introduit beaucoup plus. C’est à ce moment-là que Toby a décidé de s’engager vraiment à essayer de tous les obtenir. “C’était comme si Thanos ramassait les pierres de l’infini petit à petit”, a-t-il déclaré à Kotaku lors d’un appel téléphonique. “J’allais collectionner ces choses brillantes à travers des échanges et des achats occasionnels.”

Le voyage a nécessité de nombreuses recherches pour déterminer quels Shinies existent même. Alors que de nouveaux brillants comme Espeon et Mewtoo d’ensembles comme Hidden Fates sont bien documentés, il y en a ceux du début de l’histoire du jeu commercial, ou du Japon, qui peuvent être plus difficiles à localiser. Toby a un Shiny Altaria du Japon qui comprend un avatar pour l’un des compositeurs de l’anime Pokémon dans l’art. Selon Toby, il n’y en a que cinq avec des notes de qualité PSA-10 que les gens connaissent, dont l’un lui appartient.

Certaines de ces cartes incluent Smeargle, un favori de Toby de la génération 2. Il a également collecté toutes les versions de ce Pokémon imprimées dans le jeu de cartes. Ils peuvent valoir n’importe quoi pour quelqu’un d’autre, mais ils signifient quelque chose pour lui.

L’effort a également demandé beaucoup de patience. “Dans les jeux, vous pouvez passer des heures ou des jours à être répétitif jusqu’à ce que Shiny apparaisse, mais vous savez finalement quel Pokémon vous recherchez”, a-t-il déclaré. « Avec les cartes, c’est un peu différent. Pour les rechercher via des échanges ou des bonnes affaires en ligne, vous devez être plus opportuniste et être capable de reconnaître une bonne affaire lorsque vous la voyez. Certaines de ces cartes sont suffisamment rares pour qu’elles ne soient pas seulement disponibles à l’achat – et certainement pas à un prix abordable toute l’année – et lorsque des enchères surviennent, vous avez la concurrence d’autres collections. C’est donc une autre sorte de patience nécessaire.

Capture d’écran : Toby Bird Keeper / Koktau

Pour rendre la chasse amusante et excitante, Toby a imposé quelques règles. D’une part, il essaie principalement d’échanger contre les cartes plutôt que de les acheter directement. Lorsqu’il achètera, il se contentera de cartes qui pourraient être endommagées de manière à ce que leur coût reste raisonnable et que l’ensemble du projet ne devienne trop incontrôlable. “Je n’avais pas et je n’ai pas l’argent pour ça”, a-t-il déclaré.

Combien d’argent a-t-il dépensé en cartes ces dernières années ? Il ne dira pas. Il ne dira pas non plus combien vaut sa collection Shiny actuelle. Mais ce n’est probablement pas à dédaigner, étant donné la demande croissante (sinon la frénésie) entourant le passe-temps ces derniers temps. Si certains, comme sa carte Red Gyarados, ont passé le lavage, d’autres sont en dalles de protection et classés PSA-10. Des notes inférieures peuvent nuire à la valeur d’une carte de centaines, voire de milliers de dollars dans certains cas (ou plus avec des cartes extrêmement recherchées).

Toby aime encore plus certaines des cartes endommagées. “Cela signifie qu’ils ont été joués, qu’ils ont été aimés”, a-t-il déclaré. «Vous pouvez en quelque sorte voir votre propre enfance là-dedans. Cela fait partie de la nostalgie, un peu. Ne vous méprenez pas, une carte de haute qualité dans une dalle est excitante – c’est magnifique – mais il y a quelque chose à dire, cela leur ajoute un niveau de personnalité et de charme qui, je pense, est au cœur du passe-temps.

Cependant, il n’hésite pas à vendre toute la collection si cela peut servir à un gros investissement dans la vie comme une maison à l’avenir. « D’une part, c’est une collection cool et je pense que c’est génial », a-t-il déclaré. « Par contre c’est du carton. C’est le carton que j’adore, mais il y a plein d’autres cartes que j’aime aussi.