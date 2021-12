Le collectionneur perd environ 16 NFT évalués à 593 ETH après une attaque de type phishing

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

On estime que les pertes capitalisées par la partie affectée sont proches de 2,2 millions de dollars US. Parmi les NFT volés se trouvent des objets de collections telles que le Bored Ape Yacht Club, le Mutant Ape Yacht Club et CloneX.

Une triste histoire de Noël, qui souligne l’importance d’être très prudent lors de la manipulation de nos portefeuilles de crypto-monnaie.

NFT volé via une attaque de type Phishing

Un conservateur d’art et collectionneur de NFT connu sous le nom de ToddKramer.eth sur le réseau social Twitter, a révélé qu’à la suite d’une attaque de type phishing, 16 NFT ont été volés dans sa précieuse collection d’objets numériques, y compris des œuvres de collections telles que Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club et CloneX.

J’ai été piraté.

tous mes singes sont partis. cela vient de se vendre aidez moi s’il vous plait – toddkramer.eth (@toddkramer1) 30 décembre 2021

Selon ToddKramer, le vol des NFT dont il était propriétaire s’est produit au moment où il a cliqué sur un prétendu contrat qui semblait provenir d’une véritable dApp, cherchant ainsi à autoriser le processus à effectuer des achats et à accéder à d’autres objets de collection. Cela a en fait permis à un pirate informatique de mettre la main sur leurs articles numériques, qu’ils ont volés et ont ensuite été vendus via la plate-forme OpenSea.

Selon certains rapports, l’attaquant a volé huit NFT liés à la collection Bored Ape Yacht Club, sept NFT au Mutant Ape Yacht Club et un élément lié à CloneX. La valeur des objets volés est estimée à environ 593 ETH, avec une valeur approximative de 2,2 millions de dollars.

Malgré le fait que l’attaquant ait réussi à vendre certains des NFT susmentionnés via OpenSea, la plainte déposée par la personne concernée a permis à l’équipe du portail de geler plusieurs de ces objets de collection avant leur commercialisation, qui lui seront finalement restitués.

L’importance de la sécurité

Tout au long de cette année, les NFT sont devenus des actifs très convoités, notamment par un grand nombre de collectionneurs intéressés par cette nouvelle forme d’art soutenue par la technologie Blockchain. Cependant, ce boom a également attiré de nombreux mauvais acteurs intéressés à s’emparer de ces actifs de collections très réputées pour les vendre sur les marchés secondaires.

En ce sens, aussi bien les escroqueries aux supposés NFT associés à certaines collections commencent à proliférer, que les attaques de type Phishing pour prendre le contrôle des portefeuilles des propriétaires.

Dans le cas de ToddKramer, il a reconnu que ce qui s’était passé aurait pu être évité avec certaines mesures de sécurité, parmi lesquelles il recommande que toutes les parties intéressées disposent d’un matériel spécialisé pour protéger leurs actifs contre les attaques de ce type.

