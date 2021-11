Le collège de l’Université d’Oxford sera renommé après le don de 155 millions de livres sterling par le «magnat de la compagnie aérienne de bikini» | Royaume-Uni | Nouvelles

L’institution diplômée d’Oxford Linacre College a annoncé qu’elle serait renommée après qu’un milliardaire vietnamien a remis un don de plusieurs millions de livres. Le Linacre, fondé en 1962, deviendra bientôt Thao College.

Le collège, qui a autrefois formé l’ancien conseiller en coronavirus, le professeur Neil Ferguson, porte actuellement le nom du médecin du milieu du XVe siècle, Thomas Linacre.

Cependant, Linacre a déclaré qu’il changerait de nom après avoir reçu un « cadeau historique » de 155 millions de livres sterling du groupe SOVICO de Mme Thao.

Selon le Telegraph, Nguyen Thi Phuong Thao est la première femme milliardaire autodidacte du Vietnam.

Mme Thao, née à Hanoï en 1970, a commencé sa carrière commerciale en tant qu’étudiante à l’Université russe d’économie Plekhanov à Moscou.

Pendant ses études dans la capitale russe, Thao aurait importé des télécopieurs, du plastique et même du caoutchouc.

Cependant, en 2007, elle a lancé VietJet Air.

La compagnie aérienne low-cost privée, connue depuis sous le nom de « compagnie aérienne en bikini », était la première du genre au Vietnam.

À propos de ce déménagement, Thao a déclaré : « Je pense qu’Oxford est le bon endroit pour concrétiser mon désir de longue date de contribuer à l’humanité par le biais de l’éducation, de la formation et de la recherche.

Le collège Harris Manchester d’Oxford, fondé en 1786, a été rebaptisé Harris Manchester dans les années 1990 après un don de l’homme d’affaires britannique et baron conservateur Philip Harris.

De même, le Murray Edwards College de l’Université de Cambridge était connu sous le nom de New Hall lors de sa fondation en 1954.

Cependant, et encore une fois à la suite d’un don en 2008, le collège a changé son nom pour remercier l’ancienne étudiante Dame Rosemary Murray pour son cadeau.

Le don de Dame Murray, décédée en 2004 à l’âge de 91 ans, aurait totalisé 30 millions de livres sterling.