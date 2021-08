Le colloque annuel auquel participera le président de la FED est en vue des bitcoiners

Aujourd’hui, il y aura une réunion importante; en particulier un symposium de la Fed de Jackson Hole. De nombreux experts en économie seront présents, et les bitcoiners sont à l’avant-garde. Depuis, le président de la FED, dit Jerome Powell, sera présent.

Beaucoup s’attendent à ce que des points importants concernant les obligations américaines soient débattus ; tandis qu’un autre groupe est uniquement attentif à savoir s’il ajoutera des mots concernant les crypto-monnaies ; fait qui est vraiment possible.

Dans les deux cas, on s’attend à ce que la Banque centrale américaine réduise les achats d’obligations à 120 milliards de dollars par mois ; et cela est plus susceptible de se produire. De plus, si une baisse se manifeste, une baisse pourrait être constatée par rapport à l’achat de cryptos, alors j’explique pourquoi.

Tout le monde attend les mots du président de la FED

Comme je l’ai dit au début, il y aura aujourd’hui un important symposium économique annuel organisé par la Réserve fédérale; et clairement, l’un des invités les plus en vue est le président de la même. Vous pouvez soulever un certain nombre de points que vous avez déjà soulevés dans d’autres de vos discours.

Cependant, l’une des annonces les plus attendues est celle qui est directement liée aux actions que prendra la Banque centrale des États-Unis. Depuis, il est possible que lors de votre séjour sur le podium vous mentionnez les dates de réduction de l’achat en bons d’achat ; qui s’appliquera sûrement bientôt. Cependant, la variante Delta de Covid-19 a été l’une des raisons pour lesquelles il est possible que cette réduction ne soit pas appliquée immédiatement.

Il convient de noter que, selon les propos de l’ancien économiste international David Beckworth, cette réduction pourrait ne pas être appliquée en raison de l’augmentation des cas de la variante Delta ; ceci malgré le fait que Beckworth s’attend à ce que le président de la Fed annonce les dates de réduction et le rythme qu’elle prendra.

“Il est peu probable que cela se produise, mais j’attends vraiment avec impatience les plans de Powell”, a-t-il ajouté.

Nervosité chez les bitcoiners à propos de la réunion

Il y a un niveau de probabilité que le sujet des crypto-monnaies, ou du moins celui des pièces stables, soit mentionné. Même ainsi, compte tenu des objectifs du colloque, la possibilité que des cryptos apparaissent dans les propos du président de la FED est quasi inexistante ; David Beckworth a ajouté plus tard.

A noter que la communauté bitcoin sera également attentive aux évolutions ou diminutions de l’acquisition d’obligations. En effet, selon des recherches et des rapports, une diminution des achats d’obligations pourrait avoir un effet négatif sur la liquidité de nombreux investisseurs en crypto-monnaie. Depuis, rappelons que ce type d’achats par la Banque centrale des États-Unis leur profite.

Pour résumer, les investisseurs en crypto misent toujours sur l’achat d’obligations par la banque centrale américaine ; ou au moins être réduit à un rythme lent. Cependant, il faut attendre les rapports les plus récents pour connaître les conclusions définitives du président de la FED.

