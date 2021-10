Le colombien Barrientos bat l’espagnol Roca et se rend en demi-finale à Bogotá

23/10/2021 à 7h02 CEST

le colombien Nicolás Barrientos a battu l’Espagnol Oriol Roca vendredi 6-3 et 7-5 Bataille et jouera les demi-finales de l’ATP Challenger à Bogotá contre l’Autrichien Gérald Melzer, qui a battu le local Nicolás Mejía 6-0 et 6-4. Barrientos, 34 ans, numéro 769 au classement ATP, était supérieur à son rival, qui n’a pas réussi à montrer le niveau des matchs précédents ; Il l’a battu en une heure et 28 minutes et cherchera à se qualifier pour la première finale Challenger de sa carrière. Le vainqueur a réussi à casser le service de son rival à trois reprises et se battra avec Melzer, qui lors du dernier match de la journée a battu Mejía dans un duel qui a débuté tardivement en raison de l’averse qui s’est abattue vendredi après-midi dans la capitale colombienne.

L’Argentin a également obtenu son laissez-passer pour les demi-finales Facundo Mena, qui a battu le Canadien Alexis Galarneau avec solvabilité et sans difficultés majeures. L’Argentin est toujours en passe de remporter son deuxième titre ATP Challenger cette année après avoir remporté Quito en septembre dernier en battant le Chilien Gonzalo Lama 6-4 et 6-4 en finale. Son rival en demi-finale sera l’autre favori : le Néerlandais Jesper de Jong, qui a battu le Brésilien Matheus Pucinelli de Almeida 6-2, 7-5.

Le challenger de Bogotá est le premier tournoi de cette catégorie dans le pays depuis octobre 2017, un événement qui s’est tenu à Cali. Cette même année, les challengers de Medellín et Bogotá ont également été joués.