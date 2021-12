Le Colombien Camilo Vargas grandit et donne le titre à Atlas

13/12/2021 à 07:29 CET

. / Guadalajara

Le gardien colombien Camilo Vargas a refait surface de ses cendres et avec deux penaltys arrêtés il a donné ce dimanche au Atlas le titre de l’Apertura du football mexicain, son premier titre en 70 ans, contre León. Atlas, réalisé par l’Argentin Diego Cocca, a gagné 1-0, a égalé la finale 3-3 et a gagné 4-3 dans la série de pénalités avec deux arrêts de Vargas et un but décisif de l’Argentin Julio Furch. Vargas, avec deux erreurs lors des deux derniers matchs, a été confirmé comme le meilleur gardien du championnat en arrêtant les tirs de Fernando Navarro et Luis Montes pour donner à son équipe une victoire 4-3 au bris d’égalité.

Atlas, qui avait besoin de gagner après avoir perdu le match aller 3-2, est sorti sous presse, mais n’a pas pu refléter sa domination sur l’échiquier en raison du mauvais but du Colombien Julián Quiñones, qui a raté deux occasions de marquer clairement. A la 6e minute, Luis Reyes s’échappe sur l’aile gauche et donne une passe décisive au Sud-Américain, qui n’a pas profité de la possibilité de donner un avantage à son équipe. Et à la 28e, Quiñones est apparu sur la droite sur une longue passe de Camilo Vargas et à la sortie du gardien Rodolfo Cota a tiré doucement par dessus. C’était un bon essai, mais le ballon a touché le poteau.

Pour la seconde mi-temps, l’Atlas a maintenu son attitude offensive et à la 46e minute, ils ont fait une bonne combinaison ; Quiñones a marché sur la surface, bien que Cota ait pris les devants et tari l’attaque du Colombien. Le gardien a également stoppé un tir d’Aldo Rocha à la 55e minute, mais quelques secondes plus tard, sur un corner, il n’a pu arrêter un ballon surmonté par Jérémy Marquez tête, qui a finalement donné le but à Atlas qui a égalisé la série 3-3.

En 70, Quiñones tomba au sol, demanda le changement en raison d’une blessure et quitta le terrain avec une crise de larmes, l’image la plus déchirante du match, à 20 minutes de la fin.

Atlas a fait la mère de toutes les erreurs peu de temps après, en 81. Brayan Trejo, qui a remplacé Quiñones, a fait un grand jeu dans la surface et a fait une passe à Édgar Zaldívar, qui à un mètre de la porte, avec suffisamment d’espace et le gardien vaincu a terminé hors d’un côté. En 89, Zaldívar était sur le point de sauver son erreur d’un tir bien placé, mais Cota l’a dégagé et s’est confirmé comme le meilleur des León.

L’Argentin Emmanuel Gigliotti a subi son deuxième avertissement, a été expulsé pour jeu violent et a laissé le Lion avec un homme de moins sur le terrain lors de la dernière action du match. Avec un joueur de moins, le León a non seulement pris du retard, mais a également marqué le plus clair des buts en prolongation. À la 109e minute, l’équipe de Holan a créé le danger avec Elías Hernández, arrêté par une opportunité du gardien colombien Camilo Vargas, qui n’avait pas été sollicité depuis 109 minutes.

Aux tirs au but, Jesús Angulo, Édgar Zaldívar, Brayan Trejo et Julio Furch ont marqué pour Atlas et Aldo Rocha a échoué, tandis qu’Elías Hernández, l’Équatorien Ángel Mena et le Colombien William Tesillo ont marqué pour León, mais Navarro et Montes ont été victimes de Camilo Vargas.