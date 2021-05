20/05/2021 à 17:34 CEST

Le colombien Miguel Angel Lopez, de Movistar, a remporté la troisième étape de la 67e édition de la Vuelta a Andalucía, le jour de la reine, entre Beas de Segura et Villarrodrigo, de 175 kilomètres, avec un temps de 5 heures, 3 minutes et 26 secondes. LopezDe cette façon, il est le leader de la course lorsqu’il reste deux étapes à parcourir.