Le Colón Parts reçoit le Jove espagnol

01/05/2021 à 12:15 CEST

le Pièces détachées Colon reçoit ce dimanche à 11h30 la visite du Jove espagnol dans le Centre sportif El Perdiguer à Aldaia lors de leur cinquième match de la deuxième phase de la troisième division.

le Pièces détachées Colon Il atteint la cinquième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Olimpic Xativa par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des quatre matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 22 buts pour et 26 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Jove espagnol a réussi à vaincre le Villarreal C 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Abraham Gomis, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Pièces détachées Colon. Avant ce match, le Jove espagnol ils avaient gagné dans l’un des quatre matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un bilan de 19 buts en faveur et 27 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Pièces détachées Colon ils ont gagné une fois et ont été vaincus une fois en deux matches disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points dans leur stade, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. À la maison, le Jove espagnol Il a perdu deux fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Pièces détachées Colon si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Pièces détachées Colon et les résultats sont une victoire et un nul pour les locaux. De même, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière rencontre entre le Pièces détachées Colon et le Jove espagnol Ce tournoi s’est joué en février 2020 et s’est terminé par un match nul (1-1).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir qu’entre le Pièces détachées Colon et le Jove espagnol il y a une différence de quatre points. le Pièces détachées Colon Il arrive au meeting avec 27 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. Pour sa part, le Jove espagnol il compte 23 points et se classe cinquième de la compétition.