Le colonialisme influence toujours les sciences de la terre aujourd’hui – et c’est un gros problème pour la recherche

Le colonialisme est tellement empêtré dans les sciences de la terre que son héritage laid influence encore la recherche aujourd’hui. Les scientifiques luttent pour réparer les dommages que la colonisation a causés à leurs champs, qui ont été dominés principalement par des hommes blancs de pays riches au fil des ans.

La dernière preuve est une étude publiée la semaine dernière qui révèle que 97% des données fossiles dans une base de données mondiale majeure proviennent d’auteurs basés en Amérique du Nord et en Europe occidentale, indiquant que les scientifiques des pays occidentaux détiennent un « monopole mondial sur la production de connaissances paléontologiques. » Les auteurs disent que c’est un symptôme du fait que des chercheurs de ces pays «se parachutent» dans d’autres pays et emportent ce qu’ils trouvent avec eux.

Une fois que les chercheurs retournent dans leurs institutions d’origine, leurs découvertes sont souvent inaccessibles aux personnes des lieux où la recherche a été menée – souvent les mêmes endroits où les colonisateurs plantaient auparavant leurs drapeaux sans tenir compte des personnes qui y vivaient déjà. Aujourd’hui, cela crée des barrières pour les experts locaux, dont les contributions seraient d’énormes atouts pour notre compréhension du monde.

« Les gens se voient refuser le savoir »

« Fondamentalement, ce qui se passe, c’est que beaucoup de gens se voient refuser les connaissances qu’ils devraient avoir en premier lieu », explique Nussaïbah Raja-Schoob, paléobiologiste et auteur principal de la nouvelle étude publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution.

Le problème s’étend bien au-delà de la paléontologie. Dans l’ensemble des sciences de la Terre, le verrouillage des connaissances dans les institutions d’élite des pays du Nord entrave les études sur les forces qui façonnent le monde naturel. L’iniquité entre qui mène des recherches et a accès aux données risque également de biaiser les nouvelles recherches censées nous aider à comprendre à quoi ressemblera le monde à l’avenir, explique Raja-Schoob, qui étudie l’évolution des récifs coralliens.

Raja-Schoob utilise les archives fossiles pour comprendre quand les coraux se sont éteints, comment ils se sont éteints et ce qui a survécu. Ses recherches reposent sur la même base de données mondiale qu’elle a trouvée, composée presque entièrement d’ouvrages publiés par des auteurs d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale. Elle craint que si les archives fossiles reflètent des biais dans la façon dont la plupart des chercheurs occidentaux collectent des données, cela pourrait influencer les résultats de cette recherche. Certaines régions semblent par exemple surreprésentées dans la recherche paléontologique, ce qui peut créer des biais d’échantillonnage. Le Myanmar, la République dominicaine et le Maroc, par exemple, sont parmi les « destinations de recherche » les plus populaires, selon sa nouvelle étude.

Les biais dans les données avec lesquelles Raja-Schoob travaille sont préoccupants car ces données constituent la base des prédictions scientifiques sur ce qui pourrait arriver aux coraux à l’avenir à mesure que le climat change. Les perspectives pour les récifs coralliens sont d’une importance particulière car les scientifiques se précipitent pour les empêcher d’être anéantis de la planète. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des récifs coralliens dans le monde devraient disparaître à l’avenir si les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles se poursuivent sans relâche.

Le parti pris occidental dans les sciences de la terre fait plus que fausser nos connaissances vers certains coins de la planète. Selon Aline Ghilardi, l’une des co-auteurs de Raja-Schoob et paléontologue à l’Université fédérale de Rio Grande do Norte, cela pourrait entraîner « le retard voire l’empêchement de grandes innovations et découvertes dans un domaine scientifique en raison du manque de de données géographiquement complètes, la pluralité des idées et une bonne connaissance locale.

« Ce déséquilibre de pouvoir peut également détourner de nombreux esprits brillants de la science, simplement parce qu’ils ne sont pas nés dans un » centre de pouvoir scientifique « ou ne parlent pas anglais comme langue maternelle », a écrit Ghilardi dans un e-mail à The Verge.

« Ce déséquilibre des pouvoirs peut également détourner de nombreux esprits brillants de la science »

L’abondance de chercheurs occidentaux travaillant sur le terrain dans des pays étrangers peut également alimenter d’autres problèmes. Raja-Schoob cite l’ambre – une résine d’arbre fossilisée qui pourrait envelopper un insecte, un lézard ou même une queue de dinosaure – comme un exemple particulièrement flagrant. Aucun chercheur birman local n’a jamais été nommé dans un article sur les fossiles trouvés dans l’ambre du Myanmar, Raja-Schoob et ses collègues ont trouvé dans leurs recherches. Pendant ce temps, l’achat d’ambre du Myanmar pour la recherche paléontologique concentrée à l’étranger est lié à des violations des droits humains dans la mesure où certains paléontologues ont poussé au boycott.

« Le colonialisme a été en quelque sorte une toile de fond pour ma propre carrière et mes expériences en écologie parce que je viens d’Inde », explique Madhusudan Katti, professeur agrégé à l’Université d’État de Caroline du Nord.

En tant que doctorante dans les années 1990, Katti a étudié les parulines en Inde. Mais il n’a pas pu trouver beaucoup de données qu’il cherchait, sur la migration des oiseaux à travers le sous-continent indien, en Inde. Katti, qui était inscrit dans une université américaine à l’époque, avait un professeur britannique qui l’a aidé à accéder à un musée britannique avec une collection beaucoup plus importante. De nombreux chercheurs en dehors de l’Occident n’ont pas cette chance, dit-il.

Katti a co-écrit en mai un article sur la décolonisation de l’écologie. Il comprenait une carte montrant que les pays d’Afrique et d’Amérique du Sud qui étaient autrefois colonisés par les puissances européennes ont le plus d’espèces d’oiseaux nommées d’après des noms de famille européens. Aujourd’hui, il y a tout un mouvement pour supprimer les noms d’oiseaux racistes. En cas de succès, jusqu’à 150 oiseaux portant le nom de personnes ayant bénéficié de l’esclavage pourraient obtenir de nouveaux surnoms. Il y a aussi des militants qui poussent les musées à restituer les fossiles, les antiquités et les spécimens qu’ils ont collectés dans les pays du Sud au fil des générations sans le consentement des habitants.

Les parcs nationaux et autres « aires protégées » sont un autre exemple répandu de la façon dont la mentalité coloniale s’infiltre dans les efforts de conservation modernes, explique Katti. Ces paysages sont généralement protégés par la loi du développement urbain, mais généralement seulement après que leurs habitants d’origine, qui y ont vécu pendant des générations sans détruire le paysage, ont été chassés.

Honorer les connaissances et l’expertise locales

« Nous avons limité notre réflexion sur les écosystèmes en considérant les personnes et la nature comme des catégories distinctes. Et je pense que c’est un résultat exclusif de la perspective coloniale européenne », dit Katti. Pour panser les vieilles blessures et empêcher l’histoire de se répéter, l’article de Katti met l’accent sur le fait d’honorer les connaissances et l’expertise locales. Il y a de plus en plus de recherches, par exemple, sur les écosystèmes qui s’épanouissent sous la tutelle autochtone.

Il existe des moyens de réduire les injustices ancrées dans les fondements des sciences de la terre. Raja-Schoob, Ghilardi et Katti en ont décrit certains dans leurs articles récemment publiés. Reconnaissant que l’histoire sordide est un début, écrivent-ils. À partir de là, des mesures peuvent être prises pour s’assurer que davantage de personnes ont accès à l’ensemble des connaissances qui se concentrent dans les musées et les institutions universitaires à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.

L’amélioration de l’accès pourrait impliquer le rapatriement des objets des musées vers les communautés d’où ils ont été retirés, un mouvement qui prend de l’ampleur dans des endroits comme New York. Des militants ont ciblé le Musée américain d’histoire naturelle, par exemple, exigeant que « les restes humains, les objets sacrés et les objets de pouvoir volés aux peuples autochtones soient restitués ».

Il est également important de décoloniser la définition traditionnelle de qui est considéré comme un « expert » pour la rendre plus inclusive des peuples autochtones ou d’autres gardiens du savoir local, a déclaré Katti. Ils ont une connaissance intime de leur patrie, même si cela n’est pas reconnu par un doctorat attaché à leur nom.

Des scientifiques comme Raja-Schoob veulent également voir plus de voies vers le monde universitaire pour les personnes issues de communautés sous-représentées. Cela peut se produire grâce à un financement plus dédié à la collaboration entre les chercheurs étrangers et locaux, écrivent elle et Ghilardi dans leur article. «Notre pratique actuelle n’est pas durable et pourrait également biaiser notre science», dit-elle. « Nous devons apprendre à développer des collaborations éthiques.