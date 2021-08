LE COLORADO CONSTATE UNE AUGMENTATION MASSIVE DES INFECTIONS RÉCENTES .

par Mac Slavo, SHTF Plan :

L’État du Colorado signale une augmentation massive du nombre de résidents entièrement «vaccinés» qui se retrouvent avec une infection percée. Mais ils ont toujours besoin que vous sachiez que cela signifie que le « vaccin » fonctionne.

Dans quelle mesure le « vaccin » fonctionne-t-il bien ? Vérifiez-le:

Alors que les cas révolutionnaires sont en hausse, les vaccins COVID-19 offrent toujours une protection élevée contre les symptômes graves pouvant entraîner une hospitalisation ou la mort. La dernière fois que nous avons vérifié, la définition d’un « vaccin » comprend le mot « immunité ». Il ne dit pas que cela réduira les symptômes. La majorité des infections, des hospitalisations et des décès concernent des personnes non vaccinées, selon les propos des médias grand public et des tyrans. Il n’y a pas de données réelles qui soutiennent cette affirmation que quiconque puisse trouver. Nous sommes censés « les croire sur parole ».

Tout comme on s’attend à ce que nous croyions simplement qu’un nouveau virus est là et tue tout le monde, même si notre logique dit le contraire et que toutes les preuves indiquent qu’ils ont simplement renommé la grippe et le rhume et les ont regroupés sous le nom de COVID. Et c’est exactement ce que les tests PCR ont prouvé :

Alors, que devons-nous savoir sur les infections à percée ? Eh bien, c’est aussi simplement mentir avec les statistiques.

Le Denver Post vous suggère toujours de tirer parce que c’est ce qu’ils ont besoin que tout le monde fasse. Se conformer. Obéit. Même s’ils admettent que le « vaccin » ne fonctionne pas. C’est une arnaque aux proportions épiques.

Ils ne veulent pas que vous sachiez quoi que ce soit parce qu’une fois que vous appliquez votre propre pensée critique, vous réaliserez qu’il s’agit de faire pénétrer tout ce qu’il y a dans ces seringues dans le corps d’autant d’esclaves que possible avant que les esclaves ne le découvrent. Tout cela est maintenant apparent.

Restez vigilant et préparé. Nous savons qu’ils n’abandonneront pas et trop nombreux sont ceux qui le découvrent. Préparez-vous à ce qui s’en vient. Cela pourrait devenir moche.

