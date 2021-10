Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le lancement d’Android 12 par Google cette année a été pour le moins intéressant. D’une chute de code source à un retard pour la famille Pixel, le système d’exploitation de base nous fait nous gratter un peu la tête. Le mystère ne fait que s’approfondir une fois que vous pensez à ce que signifie Android 12 pour les skins OEM.

En fait, certaines des nouvelles modifications d’Android 12 vous font reconsidérer ce qui compte dans une expérience Android standard. Il existe plus d’options de personnalisation que jamais pour que Android se sente unique, mais qu’en est-il des fonctionnalités ? La clé d’une excellente expérience Android est de trouver le bon mélange de fonctionnalités de base avec quelques ajouts bien conçus en plus.

Prenez Samsung, par exemple – il est passé de l’époque gonflée de TouchWiz à une peau One UI beaucoup plus lisse et plus propre. L’OEM a adopté ce que les gens aimaient à propos d’Android stock avec quelques-unes de ses propres fonctionnalités. Cependant, Samsung est loin d’être le seul développeur à élever son expérience Android à un nouveau niveau.

OPPO semble avoir découvert le secret du succès avec son ColorOS, le lancement de l’année dernière ayant eu lieu peu de temps après le déploiement d’Android 11. Maintenant, c’est allé plus loin, avec Android 12 embrassant certaines des meilleures parties de la conception d’OPPO. Il est peut-être temps de voir ce que OPPO peut apporter d’autre.

Le besoin de vitesse et de couverture

Chaque fois qu’une nouvelle version d’Android est lancée, cela ressemble à une course pour charger le logiciel sur votre téléphone. Vous vous sentez spécial d’être l’un des premiers tout en ayant la chance de montrer les nouvelles fonctionnalités intéressantes à vos amis. C’est là que OPPO a cloué la première couche d’un lancement Android.

Il a eu l’honneur d’être l’un des premiers à commercialiser ColorOS 11 juste après Android 11. OPPO a même ignoré les noms de Color OS 8, 9 et 10 pour simplifier les choses. En conséquence, il n’y avait aucune question sur la version du logiciel que vous exécutiez, et il n’y avait presque pas d’attente pour y arriver. Plus de 120 millions d’utilisateurs d’OPPO ont adopté la mise à jour, exploitant les dernières et meilleures fonctionnalités d’Android.

Gardez-le propre, restez simple

La couche suivante qui distingue OPPO de la concurrence est l’adoption d’un skin Android efficace. ColorOS n’a pas toujours été le plus propre, mais OPPO a pris à cœur les commentaires des consommateurs dans le cadre du cycle de développement. Certaines des meilleures fonctionnalités de personnalisation de ColorOS 11 ont même contribué à façonner le nouveau langage Material You de Google, comme le fond d’écran personnalisable avec les icônes d’application correspondantes.

OPPO a conservé les mêmes raccourcis et applications d’Android d’origine. Ils ont ramené le flux Google sur chaque nouvel appareil depuis 2019 après avoir été critiqués pour le manque d’applications et de raccourcis Google au cours des premières années. Il a également intégré les meilleures interactions et applications de Google comme Android Auto et Google Pay. Mieux encore, il y a moins d’applications préinstallées et plus de fonctionnalités de confidentialité pour vous permettre de rester concentré sur ce qui compte.

Allégé pour plus de douceur

Stock Android est léger et rapide, ce qui en fait un choix si populaire parmi les consommateurs. Le défi consiste pour les développeurs tiers à créer leur propre skin unique sans alourdir le système d’exploitation principal.

OPPO a donné la priorité à une expérience plus fluide depuis ColorOS 7, et c’est encore plus visible sur ColorOS 12. Il est presque aussi fluide qu’Android d’origine, et tout cela grâce à des milliers d’ingénieurs qui travaillent pour découpler ColorOS de son architecture sous-jacente. L’équipe a passé deux ans à travailler pour simplifier et booster l’ensemble du système.

Garder l’expérience fluide est également l’endroit où la fusion planifiée de longue date d’OPPO entre OxygenOS et ColorOS entre en jeu. Les deux systèmes d’exploitation ont fusionné leurs ressources de recherche et développement pour construire une architecture propre et unifiée pour l’avenir. Cela devrait permettre des mises à jour plus rapides et plus fluides, dotées des fonctionnalités intelligentes qui ont fait d’OPPO un nom familier.

Cette décision est une bonne nouvelle pour les fans d’OPPO et de OnePlus, et elle offre un avenir meilleur pour Android. OPPO associe la vitesse et la simplicité d’OxygenOS aux riches fonctionnalités et aux options de personnalisation de ColorOS. Il nous suffit d’attendre et de voir ce que la fusion signifie pour Android dans son ensemble.