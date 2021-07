Le colosse Chris Taylor, sur ses épaules les Dodgers !

in

Juillet est un mois orageux dans le bureau de n’importe quelle équipe dans le MLB. Les Dodgers, plus qu’une exception, elles sont la confirmation de la règle. Le temps pour combler les lacunes est raccourci et la priorité est de chercher ce qui doit venir de l’extérieur.

Mais le temps court dans tous les sens. En tant que valeur d’une nouvelle entreprise très prospère en bourse, le prix de Chris Taylor augmente à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle partie de baseball.

Le droitier né à Virginia Beach, âgé de près de 31 ans, semble avoir atteint la maturité sportive. La récente nomination au All-Star Game vient d’être rejointe en étant sélectionné joueur de la semaine de la Ligue nationale pour la première fois de sa carrière.

Chris Taylor a réussi son 15e home run de l’année. # LosDodgers #Dodgers pic.twitter.com/leI8NJQZpD – Les Dodgers (@LosDodgers) 25 juillet 2021

Ensuite, cela vaut la peine de se demander, n’est-ce que Chris Taylor en mode “en feu” ou CT3, comme il est connu parmi les fans du Les cagnards, est devenu un excellent joueur prêt à mener l’offensive vers une nouvelle Série mondiale ?

Examinons quelques chiffres qui devraient permettre à Dave Roberts de déterminer quoi faire alors que Mookie Betts et Corey Seager reviennent dans la formation de départ avec les premiers au bâton de l’équipe.

Chris a une moyenne de 0,284 sur la saison, mais ses mois de mai et juillet (0,310 et 0,354) se démarquent. Il a frappé 16 circuits et conduit en 55 points. Sa vitesse sur les buts le place en tête de l’équipe en interceptions, avec neuf, alors qu’à une seule occasion, il a été éliminé. Jusqu’à présent, tout est normal. Allons maintenant à l’intérieur.

Au cours des sept derniers jours, le droitier a produit 1660 OPS avec cinq circuits et deux doubles.

#Dodgers joueur de champ intérieur / extérieur Chris Taylor a été nommé joueur de la semaine de la Ligue nationale https://t.co/XzfemkEh7M – Baseball pour aujourd’hui (@ BaseballFor2day) 26 juillet 2021

Déjà en pleine saison, en tant que premier frappeur des matchs, il frappe 17-7, avec deux circuits et trois doubles, pour .412 de moyenne offensive.

Quand il joue à l’arrêt-court ou au voltigeur gauche ou central, il a des moyennes de 0,333, 0,292 et 0,381 avec 10 circuits et 32 ​​points produits. À partir du collège, sa moyenne au bâton tombe à 0,237, bien que la production de coups de circuit ne diminue pas.

Lorsque Chris Taylor Il affronte un lanceur partant pour la troisième fois avec une moyenne de 0,368 avec un OPS de 1,073, ce qui montre sa capacité à s’adapter au tangage rival. Contre les lanceurs gauchers, 0,327 et s’il frappe le premier lancer, son OPS est de 1,235.

Mais, à ma connaissance, outre le fait que lorsqu’il se classe premier bâton, la probabilité de toucher à l’ouverture du jeu est supérieure à 40%, il y a une autre statistique qui est critique dans l’équipe et ses chiffres sont spectaculaires. Lorsqu’il frappe avec des coureurs en position de pointage et deux retraits au tableau, il obtient en moyenne 0,438 et 23 points produits. Allez-y si vous pouvez dire que c’est une oasis dans le désert.

Payez Chris Taylor… #Dodgers https://t.co/LwWFDeYWx9 pic.twitter.com/CHnMvczQl2 – John Bleednblue (@BleednblueJohn) 26 juillet 2021

Quoi qu’il en soit, Chris Taylor a été chargé de prendre le relais des blessés et de ceux qui n’ont pas été à la hauteur, et dans une large mesure ses épaules ont porté l’équipe là où elle est aujourd’hui. Ainsi, bien que la décision soit complexe, il ne faut pas la laisser au second plan lorsque les eaux prennent leur niveau.

Il l’a plus que mérité !